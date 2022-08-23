Россия предупредила НАТО не игнорировать «красные линии»

Ереван /Медиамакс/. Замеситель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что курс НАТО является рискованным и может привести к эскалации вплоть до вооруженного столкновения.

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших «красных линий» и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным. Это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями. Это необходимо предотвратить», - подчеркнул замминистра в интервью газете «Известия».

Сергей Рябков назвал условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:

«Россия гипотетически допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства».