Неделя в объективе: в ожидании Трампа, «Люминарас», поездки «без штанов»

На неделе в мире происходило много событий - подготовка к политическим изменениям в США, протесты, культурные фестивали и праздники, бессмысленные, но веселые акции, завораживающие природные явления.

Перед зданием Конгресса США проходит репетиция церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент США Джо Байден целует внука Боу Байдена-младшего после прощального обращения к нации 15 января 2025 года.

Фото: REUTERS

Студенты протестуют против коррупции и бездействия властей перед зданием Конституционного суда в Белграде.

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Священное омовение на «Великом речном фестивале» в Индии.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Памятник Карлу Марксу в Хемнице, Германия.

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Полицейский осматривает обломки российской ракеты в городе Орехов в Запорожской области Украины.

Фото: REUTERS

Человек прыгает в бассейн Sea Point в Кейптауне.

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Скопление мигрирующих скворцов в районе Беэр-Шевы, Израиль.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ежегодная акция "No Trousers Tube Ride" в лондонском метро.

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Праздник «Люминарас» в деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес в Испании.