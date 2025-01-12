Неделя в объективе: обледеневшие памятники, пожары в Лос-Анджелесе, прощание с Картером

Палестинцы пытаются получить еду на благотворительной кухне.
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Cristo Redentor Paisa в Медельине (Колумбия) - крупнейший памятник в Латинской Америке, созданный путем технологий 3D-печати.
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В токийском суши-ресторане разделывают 276-килограммового голубого тунца, купленного на аукционе за 1,3 миллиона долларов.
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Николь Кидман позирует на 82-й церемонии вручении премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллс.
Фото: REUTERS
Снежный шторм в Вашингтоне.
Фото: REUTERS
Пожары в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS
Государственная церемония прощания с бывшим президентом Джимми Картером в Вашингтоне.
Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече контактной группы по вопросам обороне Украины на авиабазе «Рамштайн».
Фото: REUTERS
Замерзший памятник в Сьюдад-Хуаресе (Мексика).
Фото: REUTERS
Репетиция предстоящего парада на День Республики в Нью-Дели (Индия).
Фото: REUTERS
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