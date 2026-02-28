Неделя в объективе: «Фестиваль нагих», скорбь в Чернигове и праздник «Латхмар Холи»

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 20 по 27 февраля 2026 года.
Участники Варабского фестиваля нагих (Warabi Hadaka Matsuri) в Ётсукайдо, Япония. Фестиваль, насчитывающий около 200 лет истории, проводится в надежде на богатый урожай.
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Принцесса Уэльская Кэтрин получает ожерелье, сделанное участницей мастер-класса.
Фото: REUTERS/Phil Noble
Празднование «Латхмар Холи» в Барсане, штат Уттар-Прадеш, Индия.
Фото: REUTERS/Kishan Kumar Arora
Женщина сидит на кладбище в Чернигове в день четвёртой годовщины российского вторжения.
Фото: REUTERS/Maksym Kishka
Цветущие деревья табебуйя розовая (Tabebuia rosea) в кампусе Кампхэнг Сэн университета Касетсарт в Таиланде.
Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
Птицы отдыхают у моста Гэпстоу в Центральном парке в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Модель позирует на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Дэвид Кроненберг, Джим Кэрри, Леа Друккер и Франк Дюбоск на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен держит овцу на Международной сельскохозяйственной выставке.
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Airbus A320 авиакомпании Jetstar взлетает из аэропорта Сиднея.
Фото: REUTERS/Hollie Adams