Неделя в объективе: «Фестиваль нагих», скорбь в Чернигове и праздник «Латхмар Холи» - Mediamax.am

Неделя в объективе: «Фестиваль нагих», скорбь в Чернигове и праздник «Латхмар Холи»


Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Фото: REUTERS/Kishan Kumar Arora

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Фото: REUTERS/Hollie Adams


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 20 по 27 февраля 2026 года.

 

Участники Варабского фестиваля нагих (Warabi Hadaka Matsuri) в Ётсукайдо, Япония. Фестиваль, насчитывающий около 200 лет истории, проводится в надежде на богатый урожай.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Принцесса Уэльская Кэтрин получает ожерелье, сделанное участницей мастер-класса.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Празднование «Латхмар Холи» в Барсане, штат Уттар-Прадеш, Индия.

Фото: REUTERS/Kishan Kumar Arora

Женщина сидит на кладбище в Чернигове в день четвёртой годовщины российского вторжения.

Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Цветущие деревья табебуйя розовая (Tabebuia rosea) в кампусе Кампхэнг Сэн университета Касетсарт в Таиланде.

Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Птицы отдыхают у моста Гэпстоу в Центральном парке в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Модель позирует на Бруклинском мосту в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Дэвид Кроненберг, Джим Кэрри, Леа Друккер и Франк Дюбоск на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен держит овцу на Международной сельскохозяйственной выставке.

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Airbus A320 авиакомпании Jetstar взлетает из аэропорта Сиднея. 

Фото: REUTERS/Hollie Adams





Запечатленное Время | Февраль 27, 2026 15:09
