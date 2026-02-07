Неделя в объективе: Боль, страсть и мастерство

Представляем подборку фотографий о событиях в мире со 2 по 6 февраля 2026 года.

Участники Венецианского карнавала на Гранд-канале.

Фото: REUTERS/Claudia Greco

Члены профсоюза и их сторонники на митинге «Спасите Post» перед зданием The Washington Post после объявления о массовых увольнениях.

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Рикардо Годинез наносит патину на статуэтку «Актер» накануне ежегодной премии Гильдии киноактеров.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Вторая леди Уша Вэнс целует вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Тела погибших после ночного нападения вооруженных людей в штате Квара, Нигерия.

Фото: REUTERS/Oluseyi Dasilva

Папа Лев XIV покидает папскую резиденцию.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Участник карнавальных празднеств в Салвадоре, Бразилия.

Фото: REUTERS/Antonello Veneri

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон из Франции готовятся в Милане к Олимпийским играм.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Кристоф Вальц на премьере фильма «Дракула» в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и премьер-министр Канады Марк Карни рассматривают официальный портрет Харпера на церемонии в Оттаве.