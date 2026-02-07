Неделя в объективе: Боль, страсть и мастерство

Представляем подборку фотографий о событиях в мире со 2 по 6 февраля 2026 года.
Участники Венецианского карнавала на Гранд-канале.
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Члены профсоюза и их сторонники на митинге «Спасите Post» перед зданием The Washington Post после объявления о массовых увольнениях.
Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Рикардо Годинез наносит патину на статуэтку «Актер» накануне ежегодной премии Гильдии киноактеров.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Вторая леди Уша Вэнс целует вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Тела погибших после ночного нападения вооруженных людей в штате Квара, Нигерия.
Фото: REUTERS/Oluseyi Dasilva
Папа Лев XIV покидает папскую резиденцию.
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Участник карнавальных празднеств в Салвадоре, Бразилия.
Фото: REUTERS/Antonello Veneri
Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон из Франции готовятся в Милане к Олимпийским играм.
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Кристоф Вальц на премьере фильма «Дракула» в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и премьер-министр Канады Марк Карни рассматривают официальный портрет Харпера на церемонии в Оттаве.
Фото: REUTERS/Patrick Doyle
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.