Неделя в объективе: Новак Джокович, Марго Робби и Килиан Мбаппе - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
31 Январь 2026
exclusive
334 просмотров

Неделя в объективе: Новак Джокович, Марго Робби и Килиан Мбаппе


Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Tingshu Wang


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 26 по 30 января 2026 года.

 

Госсекретарь США Марко Рубио пытается достать что-то из-под стола во время выступления в Комитете Сената по международным отношениям.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Модель демонстрирует творение дизайнера Стефана Ролана на Неделе высокой моды в Париже.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Северное сияние освещает небо над домами в Каписиллите, Гренландия.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Коко Гофф на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Зимняя буря дала детям возможность кататься на санках в центре Нью-Йорка.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Бранденбургские ворота в Берлине в Международный день памяти жертв Холокоста.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Килиан Мбаппе во время матча Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика»-«Реал Мадрид».

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Модель представляет творение дизайнера Матье Блази на Неделе высокой моды в Париже.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Актриса Марго Робби на премьере фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Новак Джокович празднует победу в матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Январь 30, 2026 15:13
Неделя в объективе: Новак Джокович, Марго Робби и Килиан Мбаппе

Запечатленное Время | Январь 23, 2026 16:42
Неделя в объективе: Пожары в Чили, рыбаки в Пешаваре, Хачанов на Australian Open

Запечатленное Время | Январь 16, 2026 13:41
Неделя в объективе: ICE в Миннеаполисе, чета Клуни в Голливуде, чайка на Римском форуме

Запечатленное Время | Январь 9, 2026 17:27
Неделя в объективе: «полеты» в Париже и Манчестере

Запечатленное Время | Декабрь 19, 2025 17:05
Неделя в объективе: эмоции и переживания на трех континентах
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026