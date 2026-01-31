Неделя в объективе: Новак Джокович, Марго Робби и Килиан Мбаппе

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 26 по 30 января 2026 года.

Госсекретарь США Марко Рубио пытается достать что-то из-под стола во время выступления в Комитете Сената по международным отношениям.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Модель демонстрирует творение дизайнера Стефана Ролана на Неделе высокой моды в Париже.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Северное сияние освещает небо над домами в Каписиллите, Гренландия.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Коко Гофф на Открытом чемпионате Австралии.

Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Зимняя буря дала детям возможность кататься на санках в центре Нью-Йорка.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Бранденбургские ворота в Берлине в Международный день памяти жертв Холокоста.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Килиан Мбаппе во время матча Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика»-«Реал Мадрид».

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Модель представляет творение дизайнера Матье Блази на Неделе высокой моды в Париже.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Актриса Марго Робби на премьере фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Новак Джокович празднует победу в матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.