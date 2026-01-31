Неделя в объективе: Новак Джокович, Марго Робби и Килиан Мбаппе

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 26 по 30 января 2026 года.
Госсекретарь США Марко Рубио пытается достать что-то из-под стола во время выступления в Комитете Сената по международным отношениям.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Модель демонстрирует творение дизайнера Стефана Ролана на Неделе высокой моды в Париже.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Северное сияние освещает небо над домами в Каписиллите, Гренландия.
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Коко Гофф на Открытом чемпионате Австралии.
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Зимняя буря дала детям возможность кататься на санках в центре Нью-Йорка.
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Бранденбургские ворота в Берлине в Международный день памяти жертв Холокоста.
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Килиан Мбаппе во время матча Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика»-«Реал Мадрид».
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
Модель представляет творение дизайнера Матье Блази на Неделе высокой моды в Париже.
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Актриса Марго Робби на премьере фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Новак Джокович празднует победу в матче третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
