Неделя в объективе: ICE в Миннеаполисе, чета Клуни в Голливуде, чайка на Римском форуме

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 12 по 17 января 2026 года.
Агенты ICE вытаскивают женщину из машины в Миннеаполисе.
Фото: REUTERS/Tim Evans
Логотипы Саудовской Аравии на палатках в лагере для перемещённых лиц в Эль-Обейде, Судан.
Фото: REUTERS/El Tayeb Siddig
Женщина с имитацией пулевого ранения на лбу на митинге в Риме в поддержку протестов в Иране.
Фото: REUTERS/Francesco Fotia
Женщина на проправительственном митинге в Тегеране.
Фото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS
Джордж Клуни и Амаль Клуни на 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Президент России Владимир Путин идет на церемонию вручения верительных грамот от новоназначенных иностранных послов.
Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова встретились в Берлине.
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Стая серых журавлей прилетела из Северо-Западной России к озеру Хула на севере Израиля.
Фото: REUTERS/Shir Torem
Представители Нидерландов Дарья Данилова и Мишель Циба выступают на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Чайка на Римском форуме в археологическом парке Колизея в Риме.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
