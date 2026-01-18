Неделя в объективе: ICE в Миннеаполисе, чета Клуни в Голливуде, чайка на Римском форуме - Mediamax.am

19 Январь 2026
2378 просмотров

Неделя в объективе: ICE в Миннеаполисе, чета Клуни в Голливуде, чайка на Римском форуме


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 12 по 17 января 2026 года.

 

Агенты ICE вытаскивают женщину из машины в Миннеаполисе.

Фото: REUTERS/Tim Evans

Логотипы Саудовской Аравии на палатках в лагере для перемещённых лиц в Эль-Обейде, Судан.

Фото: REUTERS/El Tayeb Siddig

Женщина с имитацией пулевого ранения на лбу на митинге в Риме в поддержку протестов в Иране.

Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Женщина на проправительственном митинге в Тегеране.

Фото: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

Джордж Клуни и Амаль Клуни на 83-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Президент России Владимир Путин идет на церемонию вручения верительных грамот от новоназначенных иностранных послов.

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова встретились в Берлине.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Стая серых журавлей прилетела из Северо-Западной России к озеру Хула на севере Израиля.

Фото: REUTERS/Shir Torem

Представители Нидерландов Дарья Данилова и Мишель Циба выступают на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Чайка на Римском форуме в археологическом парке Колизея в Риме.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Комментарии

