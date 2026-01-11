Неделя в объективе: «полеты» в Париже и Манчестере

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 5 по 9 января 2026 года.
В Харбине (Китай) проходит ежегодный международный фестиваль ледяных и снежных скульптур.
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Мужчина прыгает на лыжах перед базиликой Сакре-Кёр на холме Монмартр в Париже.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Участнику раскрашивают голову в рамках подготовки к параду Карнавала менестрелей в Кейптауне.
Фото: REUTERS/Esa Alexander
Президент компании Kiyomura Киёси Кимура, владеющий сетью суши-ресторанов, позирует с 243-килограммовым голубым тунцом, проданным с аукциона за рекордные $3,24 миллиона на рынке Тоёсу в Токио.
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Фанаты Элвис Пресли ожидают посадки на поезд Elvis Express на центральном вокзале Сиднея, направляющийся в город Паркс на ежегодный «Фестиваль Элвиса».
Фото: REUTERS/Hollie Adams
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бьет головой по воротам «Брайтона».
Фото: REUTERS/Jason Cairnduf
Пожарный спас ребенка из затопленного дома в результате сильных дождей в деревне Кузмин в Косово.
Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
Православные верующие плавают в заливе Золотой Рог в Стамбуле.
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нарисовал себя на встрече с местными жителями в молодежном и общественном центре Эммер Грин.
Фото: REUTERS/Jonathan Brady
