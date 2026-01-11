Неделя в объективе: «полеты» в Париже и Манчестере - Mediamax.am

Неделя в объективе: «полеты» в Париже и Манчестере


Фото: REUTERS/Go Nakamura

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Jason Cairnduf

Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Фото: REUTERS/Jonathan Brady


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 5 по 9 января 2026 года.

 

В Харбине (Китай) проходит ежегодный международный фестиваль ледяных и снежных скульптур.

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Мужчина прыгает на лыжах перед базиликой Сакре-Кёр на холме Монмартр в Париже.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Участнику раскрашивают голову в рамках подготовки к параду Карнавала менестрелей в Кейптауне.

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Президент компании Kiyomura Киёси Кимура, владеющий сетью суши-ресторанов, позирует с 243-килограммовым голубым тунцом, проданным с аукциона за рекордные $‌3,24 миллиона на рынке Тоёсу в Токио.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фанаты Элвис Пресли ожидают посадки на поезд Elvis Express на центральном вокзале Сиднея, направляющийся в город Паркс на ежегодный «Фестиваль Элвиса».

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бьет головой по воротам «Брайтона».

Фото: REUTERS/Jason Cairnduf

Пожарный спас ребенка из затопленного дома в результате сильных дождей в деревне Кузмин в Косово.

Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Православные верующие плавают в заливе Золотой Рог в Стамбуле.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нарисовал себя на встрече с местными жителями в молодежном и общественном центре Эммер Грин.

Фото: REUTERS/Jonathan Brady

