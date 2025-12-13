Неделя в объективе: Шакира, маленькая беженка, Куртуа - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
13 Декабрь 2025
exclusive
381 просмотров

Неделя в объективе: Шакира, маленькая беженка, Куртуа


Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Stefanos Rapanis

Фото: REUTERS/Gaby Oraa


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 8 по 13 декабря 2025 года.

 

Украинские военнослужащие готовят мишени с изображением президента Владимира Путина во время стрельб в Харьковской области.

Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

Тибо Куртуа спасает ворота «Реала» в матче против «Манчестер Сити».

Фото: REUTERS

Колизей освещен специальной инсталляцией после того, как кулинарные традиции Италии были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. 

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Канцлер Германии Фридрих Мерц с гесеком НАТО Марком Рютте на террасе канцелярии.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Шакира выступает в Буэнос-Айресе.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Лагере беженцев на границе Таиланда и Камбоджи.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Президент Украины Владимир Зеленский обнимает премьер-министра Италии Джорджу Мелони в Риме.

Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Женщина выгуливает собаку на пляже в Нью-Брайтоне, Великобритания.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Греческие фермеры протестуют против задержки выплат субсидий ЕС в аэропорту Ираклиона, остров Крит.

Фото: REUTERS/Stefanos Rapanis

Ребенок обнимает робота в конференц-центре La Carlota в Каракасе.

Фото: REUTERS/Gaby Oraa

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Декабрь 12, 2025 15:55
Неделя в объективе: Шакира, маленькая беженка, Куртуа

Запечатленное Время | Декабрь 6, 2025 13:48
Неделя в объективе: Сайрус, «Мадуро», Зеленский

Запечатленное Время | Ноябрь 29, 2025 01:02
Неделя в объективе: могилы во Львове, пожар в Гонконге, серфинг в ЮАР

Запечатленное Время | Ноябрь 7, 2025 17:59
Неделя в объективе: выставка в Шанхае, полнолуние в Милане, протест в Амстердаме

Запечатленное Время | Октябрь 31, 2025 16:53
Неделя в объективе: Стоун и Фонда в Беверли-Хиллз, поселенец и фермер на Западном берегу
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025