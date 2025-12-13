Неделя в объективе: Шакира, маленькая беженка, Куртуа

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 8 по 13 декабря 2025 года.

Украинские военнослужащие готовят мишени с изображением президента Владимира Путина во время стрельб в Харьковской области.

Фото: REUTERS/Sofia Gatilova

Тибо Куртуа спасает ворота «Реала» в матче против «Манчестер Сити».

Фото: REUTERS

Колизей освещен специальной инсталляцией после того, как кулинарные традиции Италии были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: REUTERS/Remo Casilli

Канцлер Германии Фридрих Мерц с гесеком НАТО Марком Рютте на террасе канцелярии.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Шакира выступает в Буэнос-Айресе.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Лагере беженцев на границе Таиланда и Камбоджи.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Президент Украины Владимир Зеленский обнимает премьер-министра Италии Джорджу Мелони в Риме.

Фото: REUTERS/Francesco Fotia

Женщина выгуливает собаку на пляже в Нью-Брайтоне, Великобритания.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Греческие фермеры протестуют против задержки выплат субсидий ЕС в аэропорту Ираклиона, остров Крит.

Фото: REUTERS/Stefanos Rapanis

Ребенок обнимает робота в конференц-центре La Carlota в Каракасе.