Неделя в объективе: Сайрус, «Мадуро», Зеленский

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 1 по 5 декабря 2025 года.
Артист извергает огонь во время парада, посвященного Национальному дню клоуна в Сан-Сальвадоре.
Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Явохир Синдаров из Узбекистана играет против Ханса Нимана из США в соревнованиях по дайвинг-шахматам в Кейптауне.
Фото: REUTERS/Esa Alexander
Фрагмент матча английской премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс»-«Ноттингем Форест».
Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Мик Джаггер на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.
Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии в Дублине.
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Майли Сайрус на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Сторонник Николаса Мадуро держит фигурку «Супер Бигот» («Супер Усы») - супергероя, протопиом которго является президент Венесуэлы.
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Торговцы грузят рыбу на берегу Индийского океана в Могадишо.
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Украинский военнослужащий ведет огонь из самоходной гаубицы «Богдана» по российским войскам вблизи Константиновки в Донецкой области.
Фото: REUTERS
Ирландская телеведущая и модель Мора Хиггинс на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.
Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
