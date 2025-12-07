Неделя в объективе: Сайрус, «Мадуро», Зеленский

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 1 по 5 декабря 2025 года.

Артист извергает огонь во время парада, посвященного Национальному дню клоуна в Сан-Сальвадоре.

Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Явохир Синдаров из Узбекистана играет против Ханса Нимана из США в соревнованиях по дайвинг-шахматам в Кейптауне.

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Фрагмент матча английской премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс»-«Ноттингем Форест».

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Мик Джаггер на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии в Дублине.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Майли Сайрус на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Сторонник Николаса Мадуро держит фигурку «Супер Бигот» («Супер Усы») - супергероя, протопиом которго является президент Венесуэлы.

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Торговцы грузят рыбу на берегу Индийского океана в Могадишо.

Фото: REUTERS/Feisal Omar

Украинский военнослужащий ведет огонь из самоходной гаубицы «Богдана» по российским войскам вблизи Константиновки в Донецкой области.

Фото: REUTERS

Ирландская телеведущая и модель Мора Хиггинс на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне.