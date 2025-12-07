Неделя в объективе: Сайрус, «Мадуро», Зеленский - Mediamax.am

07 Декабрь 2025
Неделя в объективе: Сайрус, «Мадуро», Зеленский


Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Фото: REUTERS/Feisal Omar

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 1 по 5 декабря 2025 года.

 

Артист извергает огонь во время парада, посвященного Национальному дню клоуна в Сан-Сальвадоре. 

Фото: REUTERS/Jose Cabezas

Явохир Синдаров из Узбекистана играет против Ханса Нимана из США в соревнованиях по дайвинг-шахматам в Кейптауне. 

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Фрагмент матча английской премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс»-«Ноттингем Форест».

Фото: REUTERS/Andrew Boyers

Мик Джаггер на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне. 

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии в Дублине. 

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Майли Сайрус на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Лос-Анджелесе. 

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Сторонник Николаса Мадуро держит фигурку «Супер Бигот» («Супер Усы») - супергероя, протопиом которго является президент Венесуэлы. 

Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Торговцы грузят рыбу на берегу Индийского океана в Могадишо. 

Фото: REUTERS/Feisal Omar

Украинский военнослужащий ведет огонь из самоходной гаубицы «Богдана» по российским войскам вблизи Константиновки в Донецкой области. 

Фото: REUTERS

Ирландская телеведущая и модель Мора Хиггинс на церемонии The Fashion Awards 2025 в Лондоне. 

Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

