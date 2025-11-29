Неделя в объективе: могилы во Львове, пожар в Гонконге, серфинг в ЮАР

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 24 по 28 ноября 2025 года.

Верующая целует руку Льва XIV в доме престарелых в Стамбуле: Папа Римский прибыл с первым апостольским визитом в Стамбул.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

71-летний житель Гонконга, жена которого оказалась в ловушке во время крупного пожара.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Малиновой гостиной Виндзорского замка украшают елку.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Суданский мальчик-беженец пьет воду в транзитном лагере беженцев в восточном Чаде.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Серфер принимает участие в костюмированном соревновании на западном побережье Капского полуострова в ЮАР.

Фото: REUTERS/Nic Bothma

Ворона пролетает над могилами погибших в войне украинцев на Лычаковском кладбище во Львове.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Лидер автралийской партии One Nation Полин Хэнсон пришла на заседание Сената в Канберре в парандже.

Фото: AAP/Mick Tsikas via REUTERS

Греческая актриса Мэри Мина в роли Верховной жрицы зажигает огонь зимних Олимпийских игр.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Женщина на пляже в Одессы.