Неделя в объективе: могилы во Львове, пожар в Гонконге, серфинг в ЮАР - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
29 Ноябрь 2025
exclusive
428 просмотров

Неделя в объективе: могилы во Львове, пожар в Гонконге, серфинг в ЮАР


Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Фото: REUTERS/Nic Bothma

Фото: AAP/Mick Tsikas via REUTERS

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Фото: REUTERS/Nina Liashonok


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 24 по 28 ноября 2025 года.

 

Верующая целует руку Льва XIV в доме престарелых в Стамбуле: Папа Римский прибыл с первым  апостольским визитом в Стамбул.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

71-летний житель Гонконга, жена которого оказалась в ловушке во время крупного пожара.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Малиновой гостиной Виндзорского замка украшают елку.

Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Суданский мальчик-беженец пьет воду в транзитном лагере беженцев в восточном Чаде.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Серфер принимает участие в костюмированном соревновании на западном побережье Капского полуострова в ЮАР.

Фото: REUTERS/Nic Bothma

Ворона пролетает над могилами погибших в войне украинцев на Лычаковском кладбище во Львове.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

Лидер автралийской партии One Nation Полин Хэнсон пришла на заседание Сената в Канберре в парандже.

Фото: AAP/Mick Tsikas via REUTERS

Греческая актриса Мэри Мина в роли Верховной жрицы зажигает огонь зимних Олимпийских игр.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Женщина на пляже в Одессы.

Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Ноябрь 29, 2025 01:02
Неделя в объективе: могилы во Львове, пожар в Гонконге, серфинг в ЮАР

Запечатленное Время | Ноябрь 7, 2025 17:59
Неделя в объективе: выставка в Шанхае, полнолуние в Милане, протест в Амстердаме

Запечатленное Время | Октябрь 31, 2025 16:53
Неделя в объективе: Стоун и Фонда в Беверли-Хиллз, поселенец и фермер на Западном берегу

Запечатленное Время | Октябрь 24, 2025 13:29
Неделя в объективе: Шторм «Бенджамин», праздник Дивали и «День мертвецов»

Запечатленное Время | Октябрь 17, 2025 13:10
Неделя в объективе: Белла Хадид в Нью-Йорке, сумо в Лондоне, Наоми Уоттс в Голливуде
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025