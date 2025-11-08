Неделя в объективе: выставка в Шанхае, полнолуние в Милане, протест в Амстердаме

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 7 ноября 2025 года.

Французский художник Джеймса Коломин «выставил» свое произведение в каналах Амстердама в знак протеста против изменения климата.

Фото: REUTERS/Hilde Verweij

В Берлинском зоопарке впервые показали детёныша бегемота, родившегося в конце сентября.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

На международной импортной выставке в Шанхае.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Участница Карнавала Хэллоуина в Западном Голливуде.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кандидат от датской партии «Альтернатива» Каролина Линдгаард на бульваре Андерсена в Копенгагене.

Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Сэр Дэвид Бекхэм с леди Викторией после возведения в рыцарское звание.

Фото: REUTERS/Andrew Matthews

Последствия урагана Мелисса в Очиндауне, Ямайка.

Фото: REUTERS/Raquel Cunha

Палестинская девочка играет на развалинах зданий в Джабалии на севере сектора Газа.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Полная луна восходит за статуей Миланского собора.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился со студентами в Тегеране.