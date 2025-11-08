Неделя в объективе: выставка в Шанхае, полнолуние в Милане, протест в Амстердаме

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 7 ноября 2025 года.
Французский художник Джеймса Коломин «выставил» свое произведение в каналах Амстердама в знак протеста против изменения климата.
Фото: REUTERS/Hilde Verweij
В Берлинском зоопарке впервые показали детёныша бегемота, родившегося в конце сентября.
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
На международной импортной выставке в Шанхае.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Участница Карнавала Хэллоуина в Западном Голливуде.
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Кандидат от датской партии «Альтернатива» Каролина Линдгаард на бульваре Андерсена в Копенгагене.
Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS
Сэр Дэвид Бекхэм с леди Викторией после возведения в рыцарское звание.
Фото: REUTERS/Andrew Matthews
Последствия урагана Мелисса в Очиндауне, Ямайка.
Фото: REUTERS/Raquel Cunha
Палестинская девочка играет на развалинах зданий в Джабалии на севере сектора Газа.
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Полная луна восходит за статуей Миланского собора.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился со студентами в Тегеране.
Фото: REUTERS
