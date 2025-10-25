Неделя в объективе: Шторм «Бенджамин», праздник Дивали и «День мертвецов»

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 20 по 24 октября 2025 года.
Женщина на площади Трокадеро в Париже во время сильного дождя, вызванного штормом «Бенджамин».
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Демонстрация в Будапеште, приуроченная к 69-й годовщине Венгерского восстания 1956 года.
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.
Фото: REUTERS/Yves Herman
Бывший президент Франции Николя Саркози выходит из дома с супругой Карлой Бруни-Саркози в день своего заключения в тюрьму Санте.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.
Фото: REUTERS/Yves Herman
Праздник Дивали в Дакке, Бангладеш.
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Празднование «Дня мертвых» в Мексике на фоне вулкана Попокатепетль.
Фото: REUTERS/Henry Romero
Фрагмент матча «Ньюкасл Юнайтед»-«Бенфика» в рамках группового турнира Лиги Чемпионов.
Фото: REUTERS
Кот Айдол во время прогулки на Красной площади в Москве.
Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov
