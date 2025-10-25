Неделя в объективе: Шторм «Бенджамин», праздник Дивали и «День мертвецов» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
25 Октябрь 2025
exclusive
283 просмотров

Неделя в объективе: Шторм «Бенджамин», праздник Дивали и «День мертвецов»


Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Фото: REUTERS/Henry Romero

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 20 по 24 октября 2025 года.

 

Женщина на площади Трокадеро в Париже во время сильного дождя, вызванного штормом «Бенджамин».

Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Демонстрация в Будапеште, приуроченная к 69-й годовщине Венгерского восстания 1956 года.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Бывший президент Франции Николя Саркози выходит из дома с супругой Карлой Бруни-Саркози в день своего заключения в тюрьму Санте.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Праздник Дивали в Дакке, Бангладеш.

Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Празднование «Дня мертвых» в Мексике на фоне вулкана Попокатепетль.

Фото: REUTERS/Henry Romero

Фрагмент матча «Ньюкасл Юнайтед»-«Бенфика» в рамках группового турнира Лиги Чемпионов.

Фото: REUTERS

Кот Айдол во время прогулки на Красной площади в Москве.

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Октябрь 24, 2025 13:29
Неделя в объективе: Шторм «Бенджамин», праздник Дивали и «День мертвецов»

Запечатленное Время | Октябрь 17, 2025 13:10
Неделя в объективе: Белла Хадид в Нью-Йорке, сумо в Лондоне, Наоми Уоттс в Голливуде

Запечатленное Время | Октябрь 10, 2025 18:11
Неделя в объективе: столкновения в Портленде, волшебный показ в Париже

Запечатленное Время | Сентябрь 26, 2025 17:50
Белка-альбинос, морские пехотинцы и Неделя моды в Милане

Запечатленное Время | Сентябрь 19, 2025 15:48
Неделя моды, кошка на позициях, «Гравитационное Гран-при»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025