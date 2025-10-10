Неделя в объективе: столкновения в Портленде, волшебный показ в Париже

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 6 по 10 октября 2025 года.
Госсекретарь США Марко Рубио информирует президента США Дональда Трампа о достижении договоренности по Газе.
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Дым поднимается после новой серии взрывов в городе Газа.
Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Президент Аргентины Хавьер выступает со своей группой на презентации своей книги в Буэнос-Айресе.
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в Афины после задержания властями Израиля.
Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро почтили память жертв нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Показ коллекции дизайнера Матьё Блази на Неделе моды в Париже.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Разгон демонстрантов перед штаб-квартирой Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в Портленде.
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Новак Джокович празднует победу в четвертьфинальном матче на турнире Shanghai Masters.
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Король Испании Фелипе VI и королева Бельгии Матильда.
Фото: REUTERS/Yves Herman
