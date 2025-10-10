Неделя в объективе: столкновения в Портленде, волшебный показ в Париже - Mediamax.am

10 Октябрь 2025
exclusive
Неделя в объективе: столкновения в Портленде, волшебный показ в Париже


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 6 по 10 октября 2025 года.

 

Госсекретарь США Марко Рубио информирует президента США Дональда Трампа о достижении договоренности по Газе. 

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Дым поднимается после новой серии взрывов в городе Газа. 

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Президент Аргентины Хавьер выступает со своей группой на презентации своей книги в Буэнос-Айресе. 

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в Афины после задержания властями Израиля.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро почтили память жертв нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Показ коллекции дизайнера Матьё Блази на Неделе моды в Париже. 

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Разгон демонстрантов перед штаб-квартирой Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в Портленде. 

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Новак Джокович празднует победу в четвертьфинальном матче на турнире Shanghai Masters. 

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Король Испании Фелипе VI и королева Бельгии Матильда.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Комментарии

