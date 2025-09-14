«Кровавая Луна» в 10 фотографиях - Mediamax.am

«Кровавая Луна» в 10 фотографиях


Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh


7-8 сентября 2025 «Кровавую Луну» могли наблюдать более чем 7 миллиардов человек в Азии, Австралии, Африке и Европе.

 

Это было самое продолжительное полное лунное затмение с 2022 года. 

 

Луна приобрела глубокий красный или медный цвет из-за того, что атмосфера Земли преломляла и рассеивала солнечный свет.

 

«Кровавая Луна» поднимается над Западным берегом реки Иордан.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

«Кровавая Луна» в Мюнхене.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Люди наблюдают за «Кровавой луной» в Кёге, Дания.

Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

«Кровавая Луна» в Скопье.

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

«Кровавая Луна» в Дрездене.

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

«Кровавая Луна» за статуей богини Афины в Афинах.

Фото: REUTERS/Louiza Vradi

«Кровавая Луна» над Чёрным морем в Евпатории, Крым.

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Луна восходит над жилыми зданиями в Санкт-Петербурге.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

«Кровавая Луна» в Багдаде.

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Люди снимают «Кровавую Луну» в Каире.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Комментарии

