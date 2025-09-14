«Кровавая Луна» в 10 фотографиях

7-8 сентября 2025 «Кровавую Луну» могли наблюдать более чем 7 миллиардов человек в Азии, Австралии, Африке и Европе.
Это было самое продолжительное полное лунное затмение с 2022 года.
Луна приобрела глубокий красный или медный цвет из-за того, что атмосфера Земли преломляла и рассеивала солнечный свет.
«Кровавая Луна» поднимается над Западным берегом реки Иордан.
Фото: REUTERS/Amir Cohen
«Кровавая Луна» в Мюнхене.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Люди наблюдают за «Кровавой луной» в Кёге, Дания.
Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS
«Кровавая Луна» в Скопье.
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
«Кровавая Луна» в Дрездене.
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
«Кровавая Луна» за статуей богини Афины в Афинах.
Фото: REUTERS/Louiza Vradi
«Кровавая Луна» над Чёрным морем в Евпатории, Крым.
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Луна восходит над жилыми зданиями в Санкт-Петербурге.
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
«Кровавая Луна» в Багдаде.
Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
Люди снимают «Кровавую Луну» в Каире.
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
