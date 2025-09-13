Неделя в объективе: Бэнкси, война в газе и мальчик с игрушечной гитарой

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 8 по 13 сентября 2025 года.

Орнитологи наблюдают за тысячами болотных птиц в Великобритании.

Фото: REUTERS/Toby Melville

Представители коренных народов Бразилии проводят акцию у Бранденбургских ворот в Берлине для привлечения внимания к бедственному положению тропических лесов.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Показ коллекции Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

Здание Национального музея Йемена в Сане после израильских авиаударов.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Оливер Штрумпфель тщетно пытался побить мировой рекорд по переносу пивных кружек с 31 кружкой.

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Новая роспись анонимного художника Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне.

Фото: REUTERS/Simon Gardner

Взрыв после израильского авиаудара по городу Газа.

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Палестинский мальчик с игрушечной гитарой рядом со свалкой в центральной части сектора Газа, где он укрывается со своей семьей.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Акция протеста у железнодорожного вокзала Гар дю Нор в Париже.