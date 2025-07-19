Неделя в объективе: cнайперы в Сирии, закат в Гранд-Каньоне, йога в Москве

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 14 по 19 июля 2025 года.
Женщина занимается йогой вместе с козлятами в московском парке.
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Раненая палестинская девочка в больнице Нассер на юге сектора Газа.
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Дикий бык прыгает через участников фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
Фото: REUTERS/Albert Gea
Кэти Перри выступает в Kia Forum в Инглвуде, Калифорния.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Снайперы занимают позицию внутри квартиры после столкновений между правительственными войсками Сирии и друзами.
Фото: REUTERS/Karam al-Masri
Участники Тур де Франс проехжают рядом с полем подсолнухов.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Итальянка Сара Кордовани на чемпионате мира по водным видам спорта.
Фото: REUTERS/Jeremy Lee TPX IMAGES OF THE DAY
Смотровая площадка на южном краю Гранд-Каньона.
Фото: REUTERS/David Swanson
Художник Джон Кулшоу работает над фреской с изображением покойного игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты на стене паба в Ливерпуле.
Фото: REUTERS/Phil Noble
Детеныш сибирского тигра получает первую прививку в зоопарке Магдебурга.
Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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