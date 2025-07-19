Неделя в объективе: cнайперы в Сирии, закат в Гранд-Каньоне, йога в Москве

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 14 по 19 июля 2025 года.

Женщина занимается йогой вместе с козлятами в московском парке.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Раненая палестинская девочка в больнице Нассер на юге сектора Газа.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Дикий бык прыгает через участников фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Кэти Перри выступает в Kia Forum в Инглвуде, Калифорния.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Снайперы занимают позицию внутри квартиры после столкновений между правительственными войсками Сирии и друзами.

Фото: REUTERS/Karam al-Masri

Участники Тур де Франс проехжают рядом с полем подсолнухов.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Итальянка Сара Кордовани на чемпионате мира по водным видам спорта.

Фото: REUTERS/Jeremy Lee TPX IMAGES OF THE DAY

Смотровая площадка на южном краю Гранд-Каньона.

Фото: REUTERS/David Swanson

Художник Джон Кулшоу работает над фреской с изображением покойного игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты на стене паба в Ливерпуле.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Детеныш сибирского тигра получает первую прививку в зоопарке Магдебурга.