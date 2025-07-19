Неделя в объективе: cнайперы в Сирии, закат в Гранд-Каньоне, йога в Москве - Mediamax.am

exclusive
217 просмотров

Неделя в объективе: cнайперы в Сирии, закат в Гранд-Каньоне, йога в Москве


Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Фото: REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Karam al-Masri

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Jeremy Lee TPX IMAGES OF THE DAY

Фото: REUTERS/David Swanson

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 14 по 19 июля 2025 года.

 

Женщина занимается йогой вместе с козлятами в московском парке.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Раненая палестинская девочка в больнице Нассер на юге сектора Газа.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Дикий бык прыгает через участников фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

Фото: REUTERS/Albert Gea

Кэти Перри выступает в Kia Forum в Инглвуде, Калифорния.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Снайперы занимают позицию внутри квартиры после столкновений между правительственными войсками Сирии и друзами.

Фото: REUTERS/Karam al-Masri

Участники Тур де Франс проехжают рядом с полем подсолнухов.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Итальянка Сара Кордовани на чемпионате мира по водным видам спорта.

Фото: REUTERS/Jeremy Lee TPX IMAGES OF THE DAY

Смотровая площадка на южном краю Гранд-Каньона.

Фото: REUTERS/David Swanson

Художник Джон Кулшоу работает над фреской с изображением покойного игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты на стене паба в Ливерпуле.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Детеныш сибирского тигра получает первую прививку в зоопарке Магдебурга.

Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Июль 18, 2025 16:43
Неделя в объективе: cнайперы в Сирии, закат в Гранд-Каньоне, йога в Москве

Запечатленное Время | Июль 4, 2025 16:33
Неделя в объективе: творение Сайпе в Женеве и промо «Игры в Кальмара-3» в Бангкоке

Запечатленное Время | Июнь 28, 2025 08:30
Неделя в объективе: свадьба, перемирие, протесты

Запечатленное Время | Июнь 20, 2025 17:19
Неделя в объективе: Лебеди в Лондоне, ракета над Ашкелоном, кубок Стэнли

Запечатленное Время | Июнь 13, 2025 16:46
Неделя в объективе: Полнолуние, выставка Ёситомо Нары, концерт Бейонсе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025