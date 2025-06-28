Неделя в объективе: свадьба, перемирие, протесты

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 23 по 28 июня 2025 года.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на церемонии открытия прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма.

Фото: KCNA/REUTERS

Ким Кардашьян прибыла в Венецию для участия в свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Остатки иранской баллистической ракеты на севере Израиля.

Фото: REUTERS/Avi Ohayon

Иранцы в Париже провели акцию протеста против атаки США на ядерные объекты Ирана.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Кики Лейн, Шарлиз Терон и Ума Турман на премьере фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Антиправительственные протесты в Кении.

Фото: REUTERS/Suleiman Mbatiah

В Берлине открылся съезд Социал-демократической партии (СДПГ).

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Демонстрация солидарности с палестинцами в Сане, Йемен.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Том Круз на европейской премьере фильма «Формула-1: Фильм» в Лондоне.