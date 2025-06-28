Неделя в объективе: свадьба, перемирие, протесты

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 23 по 28 июня 2025 года.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э на церемонии открытия прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма.
Фото: KCNA/REUTERS
Ким Кардашьян прибыла в Венецию для участия в свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Остатки иранской баллистической ракеты на севере Израиля.
Фото: REUTERS/Avi Ohayon
Иранцы в Париже провели акцию протеста против атаки США на ядерные объекты Ирана.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Кики Лейн, Шарлиз Терон и Ума Турман на премьере фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Антиправительственные протесты в Кении.
Фото: REUTERS/Suleiman Mbatiah
В Берлине открылся съезд Социал-демократической партии (СДПГ).
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Демонстрация солидарности с палестинцами в Сане, Йемен.
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Том Круз на европейской премьере фильма «Формула-1: Фильм» в Лондоне.
Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
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