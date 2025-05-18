Неделя в объективе: Каннский кинофестиваль и страдания в Газе

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 12 по 17 мая 2025 года.

Итальяский теннисист Янник Синнер встретился с Папой Львом XIV-м.

Фото: REUTERS

Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро почетную «Золотую пальмовую ветвь» на церемонии открытия Каннского кинофестиваля.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион, недалеко от Афин.

Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

Палестинский мужчина демонстрирует навыки паркура в Газе.

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Раненый палестинский мальчик Юсеф Аль-Байук оплакивает своих братьев Моата и Моатаза, погибших в результате израильских ударов.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Актеры Том Круз, Анджела Бассетт и Пом Клементьефф на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

18-метровая художественная инсталляция, созданная художником Брайаном Доннелли, перед Большим дворцом в Бангкоке.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Супермодель Алессандра Амбросио на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Дональд Трамп посещает синагогу Моисея Бен Маймона в Абу-Даби.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре.