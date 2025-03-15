«Холика Дахан», показ Louis Vuitton, «день рефлексии о COVID-19»

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 10 по 15 марта 2025 года.

Индуистский священник выпрыгивает из огня во время ритуала «Холика Дахан».

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Мальчик принимает участие в церемонии чтения Книги Эсфирь в Иерусалиме.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Украинские военнослужащие тестируют боевую беспилотную машину на полигоне в Запорожской области.

Фото: Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces

Мемориал памяти погибших американских добровольцев на Площади Независимости в Киеве.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Чилийские рыбаки протестуют против правительства, требуя принятия нового закона о рыболовстве.

Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

В зоопарке Карлсруэ прессе представили белого медвежонка Мику.

Фото: REUTERS/Timm Reichert

Показ Louis Vuitton в Париже.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Акция протеста в рамках «Дня рефлексии о COVID-19» в Лондоне.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Дональд Трамп и Илон Маск в автомобиле Tesla S перед Белым домом.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выносит свой стул из Палаты общин.