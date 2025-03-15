«Холика Дахан», показ Louis Vuitton, «день рефлексии о COVID-19»

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 10 по 15 марта 2025 года.
Индуистский священник выпрыгивает из огня во время ритуала «Холика Дахан».
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Мальчик принимает участие в церемонии чтения Книги Эсфирь в Иерусалиме.
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Украинские военнослужащие тестируют боевую беспилотную машину на полигоне в Запорожской области.
Фото: Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces
Мемориал памяти погибших американских добровольцев на Площади Независимости в Киеве.
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Чилийские рыбаки протестуют против правительства, требуя принятия нового закона о рыболовстве.
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
В зоопарке Карлсруэ прессе представили белого медвежонка Мику.
Фото: REUTERS/Timm Reichert
Показ Louis Vuitton в Париже.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Акция протеста в рамках «Дня рефлексии о COVID-19» в Лондоне.
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Дональд Трамп и Илон Маск в автомобиле Tesla S перед Белым домом.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выносит свой стул из Палаты общин.
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.