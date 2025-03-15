«Холика Дахан», показ Louis Vuitton, «день рефлексии о COVID-19» - Mediamax.am

exclusive
671 просмотров

«Холика Дахан», показ Louis Vuitton, «день рефлексии о COVID-19»


Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Фото: Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

Фото: REUTERS/Timm Reichert

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: REUTERS/Carlos Osorio


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 10 по 15 марта 2025 года.

 

Индуистский священник выпрыгивает из огня во время ритуала «Холика Дахан».

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Мальчик принимает участие в церемонии чтения Книги Эсфирь в Иерусалиме.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Украинские военнослужащие тестируют боевую беспилотную машину на полигоне в Запорожской области.

Фото: Andriy Andriyenko/Ukrainian Armed Forces

Мемориал памяти погибших американских добровольцев на Площади Независимости в Киеве.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Чилийские рыбаки протестуют против правительства, требуя принятия нового закона о рыболовстве.

Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido

В зоопарке Карлсруэ прессе представили белого медвежонка Мику.

Фото: REUTERS/Timm Reichert

Показ Louis Vuitton в Париже.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Акция протеста в рамках «Дня рефлексии о COVID-19» в Лондоне.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Дональд Трамп и Илон Маск в автомобиле Tesla S перед Белым домом.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выносит свой стул из Палаты общин.

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.





Запечатленное Время | Март 15, 2025 10:32
«Холика Дахан», показ Louis Vuitton, «день рефлексии о COVID-19»

Запечатленное Время | Март 8, 2025 09:24
«Оскар», британская премия пирогов, закат в Берлине

Запечатленное Время | Февраль 28, 2025 16:11
Харрисон Форд, король Чарльз, модель Роберт Кавалли

Запечатленное Время | Февраль 22, 2025 13:13
Сабаленко, Бланшет, карнавал в Венеции, Маск и Макрон

Запечатленное Время | Февраль 15, 2025 09:55
The Blonds Show, монахини на винной ярмарке, фейерверки из расплавленного железа
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025