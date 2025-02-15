The Blonds Show, монахини на винной ярмарке, фейерверки из расплавленного железа - Mediamax.am

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The Blonds Show, монахини на винной ярмарке, фейерверки из расплавленного железа


Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: Majid Asgaripour/WANA

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Фото: REUTERS/Phil Noble

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Фото: REUTERS/Hector Andrade


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 февраля 2025 года.

 

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск с сыном в Овальном кабинете Белого дома.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Иранцы сжигают флаг США во время празднования 46-й годовщины Исламской революции в Тегеране.

Фото: Majid Asgaripour/WANA

Модель за кулисами до начала показа The Blonds Show в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Короля Великобритании Чарльза в Мидлсбро встретили демонстранты с плакатами «Не мой король».

Фото: REUTERS/Phil Noble

Актриса Тильда Суинтон получила почетного «Золотого медведя» за вклад в развитие киноискусства на открытии 75-го Берлинского международного кинофестиваля.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Сотрудники Национальной гвардии Мексики ищут нелегальные туннели около границы с США.

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Монахини из аббатства Жук посещают винную ярмарку в Париже.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фейерверки из расплавленного железа на фестивале в Шанхае.

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Показ Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Люди спасаются от лесных пожаров в Чили.

Фото: REUTERS/Hector Andrade

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии проводов в аэропорту Марселя.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool

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