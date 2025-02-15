The Blonds Show, монахини на винной ярмарке, фейерверки из расплавленного железа

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 февраля 2025 года.
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск с сыном в Овальном кабинете Белого дома.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Иранцы сжигают флаг США во время празднования 46-й годовщины Исламской революции в Тегеране.
Фото: Majid Asgaripour/WANA
Модель за кулисами до начала показа The Blonds Show в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Короля Великобритании Чарльза в Мидлсбро встретили демонстранты с плакатами «Не мой король».
Фото: REUTERS/Phil Noble
Актриса Тильда Суинтон получила почетного «Золотого медведя» за вклад в развитие киноискусства на открытии 75-го Берлинского международного кинофестиваля.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Сотрудники Национальной гвардии Мексики ищут нелегальные туннели около границы с США.
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Монахини из аббатства Жук посещают винную ярмарку в Париже.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фейерверки из расплавленного железа на фестивале в Шанхае.
Фото: REUTERS/Go Nakamura
Показ Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Люди спасаются от лесных пожаров в Чили.
Фото: REUTERS/Hector Andrade
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии проводов в аэропорту Марселя.
Фото: REUTERS/Christian Hartmann/Pool
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