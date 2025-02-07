Неделя в объективе: уборщица и роботы, Страдивари и Тинторетто, «изгнанный» Элвис

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 февраля 2025 года.
Президент Мексики Клаудия Шинбаум на пресс-конференции после телефонного разговора с президентом США Трампом о приостановке введения новых таможенных тарифов.
Фото: REUTERS/ Saudi Press Agency
Президент Сирии Ахмед аль-Шараа в священном городе Мекка во время визита в Саудовскую Аравию.
Фото: REUTERS/Raquel Cunha
Мужчина выходит из главного офиса USAID в Вашингтоне с картонной фигурой Элвиса Пресли.
Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Национальную портретную галерею в Лондоне с группой школьников.
Фото: REUTERS/Arthur Edwards
Скрипач Стефан Джакив играет на скрипке Joachim-Ma Stradivarius 1714 года перед картиной Тинторетто в аукционном доме Sotheby’s в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принимает священное омовение.
Фото: REUTERS/India's Press Information Bureau
Из-за роста сейсмической активности на греческом острове Санторини закрылись кафе и рестораны.
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Уборщица и роботы на форуме Digital Almaty 2025.
Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
Изображение Дональда Трампа и Илона Маска на акции протеста в городе Нэшвилл, штат Теннесси.
Фото: REUTERS/Seth Herald
Люди празднуют 40-летие футбольной звезды Криштиану Роналду на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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