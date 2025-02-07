Неделя в объективе: уборщица и роботы, Страдивари и Тинторетто, «изгнанный» Элвис - Mediamax.am

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Неделя в объективе: уборщица и роботы, Страдивари и Тинторетто, «изгнанный» Элвис


Фото: REUTERS/Raquel Cunha

Фото: REUTERS/ Saudi Press Agency

Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Фото: REUTERS/Arthur Edwards

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Фото: REUTERS/India's Press Information Bureau

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Фото: REUTERS/Seth Herald

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 3 по 8 февраля 2025 года.

 

Президент Мексики Клаудия Шинбаум на пресс-конференции после телефонного разговора с президентом США Трампом о приостановке введения новых таможенных тарифов.

Фото: REUTERS/ Saudi Press Agency

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа в священном городе Мекка во время визита в Саудовскую Аравию.

Фото: REUTERS/Raquel Cunha

Мужчина выходит из главного офиса USAID в Вашингтоне с картонной фигурой Элвиса Пресли.

Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила Национальную портретную галерею в Лондоне с группой школьников.

Фото: REUTERS/Arthur Edwards

Скрипач Стефан Джакив играет на скрипке Joachim-Ma Stradivarius 1714 года перед картиной Тинторетто в аукционном доме Sotheby’s в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принимает священное омовение.

Фото: REUTERS/India's Press Information Bureau

Из-за роста сейсмической активности на греческом острове Санторини закрылись кафе и рестораны.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Уборщица и роботы на форуме Digital Almaty 2025.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Изображение Дональда Трампа и Илона Маска на акции протеста в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

Фото: REUTERS/Seth Herald

Люди празднуют 40-летие футбольной звезды Криштиану Роналду на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

 

 

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