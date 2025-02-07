Неделя в объективе: Ахмед аль-Шараа, показ Армани в Париже, селфи AfD - Mediamax.am

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Неделя в объективе: Ахмед аль-Шараа, показ Армани в Париже, селфи AfD


Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Фото: REUTERS/Steven Bisig-Imagn Images


Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 27 по 31 января 2025 года.

 

Ахмед аль-Шараа провозгласил себя президентом Сирии и выступил с обращением к народу.

Фото: REUTERS

Бывший сенатор Роберт Менендес после оглашения приговора по делу о коррупции. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Индийские солдаты маршируют на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели.

Фото: REUTERS

Палестинцы получили возможность вернуться в свои дома на севере Газы.

Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Показ коллекции Модель представляет творение Джорджо Армани Haute Couture Весна/Лето 2025 в Париже.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Группа Red Hot Chili Peppers на благотворительном концерте FireAid в поддержку пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Посетители фотографируют картину «Мона Лиза» в Лувре.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидеры партии «Альтернатива для Германии» (AfD) делают селфи в Бундестаге.

Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Защитник Seattle Kraken Винс Данн дерется с защитником San Jose Sharks Генри Труном.

Фото: REUTERS/Steven Bisig-Imagn Images

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