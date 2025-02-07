Неделя в объективе: Ахмед аль-Шараа, показ Армани в Париже, селфи AfD

Представляем подборку фотографий о событиях в мире с 27 по 31 января 2025 года.
Ахмед аль-Шараа провозгласил себя президентом Сирии и выступил с обращением к народу.
Фото: REUTERS
Бывший сенатор Роберт Менендес после оглашения приговора по делу о коррупции. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Индийские солдаты маршируют на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели.
Фото: REUTERS
Палестинцы получили возможность вернуться в свои дома на севере Газы.
Фото: REUTERS/Ramadan Abed
Показ коллекции Модель представляет творение Джорджо Армани Haute Couture Весна/Лето 2025 в Париже.
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Группа Red Hot Chili Peppers на благотворительном концерте FireAid в поддержку пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Посетители фотографируют картину «Мона Лиза» в Лувре.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Лидеры партии «Альтернатива для Германии» (AfD) делают селфи в Бундестаге.
Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Защитник Seattle Kraken Винс Данн дерется с защитником San Jose Sharks Генри Труном.
Фото: REUTERS/Steven Bisig-Imagn Images
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