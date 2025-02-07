Неделя в объективе: в ожидании Трампа, «Люминарас», поездки «без штанов»

На неделе в мире происходило много событий - подготовка к политическим изменениям в США, протесты, культурные фестивали и праздники, бессмысленные, но веселые акции, завораживающие природные явления.
Перед зданием Конгресса США проходит репетиция церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Президент США Джо Байден целует внука Боу Байдена-младшего после прощального обращения к нации 15 января 2025 года.
Фото: REUTERS
Студенты протестуют против коррупции и бездействия властей перед зданием Конституционного суда в Белграде.
Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Священное омовение на «Великом речном фестивале» в Индии.
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Памятник Карлу Марксу в Хемнице, Германия.
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
Полицейский осматривает обломки российской ракеты в городе Орехов в Запорожской области Украины.
Фото: REUTERS
Человек прыгает в бассейн Sea Point в Кейптауне.
Фото: REUTERS/Esa Alexander
Скопление мигрирующих скворцов в районе Беэр-Шевы, Израиль.
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Ежегодная акция "No Trousers Tube Ride" в лондонском метро.
Фото: REUTERS/Hollie Adams
Праздник «Люминарас» в деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес в Испании.
Фото: REUTERS/Ana Beltran
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