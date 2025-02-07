Неделя в объективе: в ожидании Трампа, «Люминарас», поездки «без штанов» - Mediamax.am

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Неделя в объективе: в ожидании Трампа, «Люминарас», поездки «без штанов»


Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Фото: REUTERS/Ana Beltran


 

На неделе в мире происходило много событий - подготовка к политическим изменениям в США, протесты, культурные фестивали и праздники, бессмысленные, но веселые акции, завораживающие природные явления.

 

Перед зданием Конгресса США проходит репетиция церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

 

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Президент США Джо Байден целует внука Боу Байдена-младшего после прощального обращения к нации 15 января 2025 года.

 

Фото: REUTERS

Студенты протестуют против коррупции и бездействия властей перед зданием Конституционного суда в Белграде.

 

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Священное омовение на «Великом речном фестивале» в Индии.

 

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Памятник Карлу Марксу в Хемнице, Германия.

 

Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Полицейский осматривает обломки российской ракеты в городе Орехов в Запорожской области Украины.

 

Фото: REUTERS

Человек прыгает в бассейн Sea Point в Кейптауне.

 

Фото: REUTERS/Esa Alexander

Скопление мигрирующих скворцов в районе Беэр-Шевы, Израиль.

 

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ежегодная акция "No Trousers Tube Ride" в лондонском метро.

 

Фото: REUTERS/Hollie Adams

Праздник «Люминарас» в деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес в Испании.

 

Фото: REUTERS/Ana Beltran

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