Владимир Фрунзе «следит» за деревьями и пытается вернуть в Ереван синиц

Воздух Еревана загрязнен, деревья в городе часто рубят почти без разбора или обрезают «налысо», а пение птиц в столице становится редкостью. Эти темы время от времени всплывают в новостях, но есть люди, которые занимаются деревьями Еревана каждый день - фиксируют проблемы, привлекают к ним внимание и ищут решения. Один из них - программист и арборист-консультант Владимир Фрунзе.

Владимир Фрунзе Фото: Медиамакс

Владимир переехал в Ереван в 2022 году из Псковской области, где вместе с единомышленниками основал эко-поселение. Сейчас он пытается вернуть в Ереван синиц и борется с практикой рубки деревьев «на глаз».

Обо всем этом и не только он рассказал в беседе с Медиамакс.

От создания эко-поселения к карте деревьев Еревана

В Ереване я живу с 2022 года, мы переехали всей семьей после начала войны. Работаю программистом и в свободное время занимаюсь всем, что касается деревьев. До переезда мы жили на юге Псковской области. Там была вымершая деревня, от которой остались только дорога и название на карте. Мы приехали туда с единомышленниками и создали эко-поселение, где я прожил 10 лет, занимаясь выращиванием разных деревьев.

Фото: Медиамакс

Вопросом городских деревьев я начал заниматься более активно после первого митинга против вырубки вязов на улице Туманяна. У нас сформировалась команда, и мы начали думать, что можно сделать. Родилась идея карты деревьев Еревана, на которую каждый может добавить дерево или найти его. Тогда нам удалось получить список улиц, где планировалась вырубка деревьев после улицы Туманяна, и для начала мы решили зафиксировать деревья, которые там растут. Собирались раз в неделю группой по 5–10 человек и вносили на карту деревья с этих улиц, отмечая их высоту, диаметр кроны и ствола. Это делалось, чтобы зафиксировать реальное состояние дерева.

Владимир Фрунзе Фото: Медиамакс

Городские службы часто аргументируют вырубку тем, что дерево было больное, а мы смотрим на наши данные и видим - оно здоровое. Изначально целью карты было собрать своего рода «доказательную базу». Сейчас она уже расширилась, и карту иногда используют даже городские службы, чтобы находить сухие деревья и убирать их. Это хорошо. В какой-то момент я стал делиться своими наблюдениями в Инстаграме и получать отклик от людей, для которых эта тема также важна.

Как синицы могут спасти дубы Еревана

Птицы - естественные враги насекомых, а некоторые насекомые наносят много вреда деревьям. В природе с ними борются хищники, насекомые-паразиты. В городе этого нет, так как нет полноценной экосистемы. В итоге у этих насекомых здесь не остается «врагов» и бороться с ними можно либо химической обработкой, либо с помощью некоторых птиц.

Фото: Медиамакс

Химическая обработка не всегда эффективна, так как есть узкое окно - примерно 20 дней в году, когда у этих насекомых определенная фаза развития, и до них можно добраться. Возможно, многие замечали, что в этом году у всех дубов в Ереване были желтые, пожеванные листья. Причина - личинки насекомых, которые живут внутри листа, и химическая обработка здесь не поможет. Наверное, единственные, кто может их оттуда достать, это синицы. Они умеют вскрывать листья, доставать оттуда гусениц и тем самым сокращать их популяцию.

Фото: Медиамакс

В развитых странах, где думают об экологии и устойчивом развитии, есть программы по привлечению птиц, летучих мышей и полезных насекомых. В Ереване синицы есть, но им практически негде жить, так как в природе они живут в старых больших деревьях, где есть дупла. А в городе найти такое дерево - большая проблема. Именно так я пришел к идее, что синицам нужно помогать и вешать синичники.

Сейчас запускаю этот экспериментальный проект - я получил от городских властей разрешение повесить 15 домиков для синиц в двух парках в районе Арабкир. В течение года я буду следить за ситуацией. Если синицы начнут заселяться в синичники, значит, схема работает, и так можно увеличить популяцию этих птиц.

Владимир Фрунзе Фото: Медиамакс

У каждой птицы есть свои параметры домика, которым надо строго следовать. Если, например, входное отверстие в домик будет больше, чем положено, туда прилетят воробьи и прогонят синиц, а нам этого не надо (улыбается — ред.). Если не сохранить нужную глубину домика, то до птенцов сможет дотянуться кошка. Поскольку наша цель - защита дубов, естественно, домики надо вешать вблизи этих деревьев.

Фото: Медиамакс

Многие крупные города, например Лондон, Берлин, занимаются биологическим контролем вредителей, и есть очень много готовых схем. Не надо изобретать ничего нового.

Почему в центре Еревана так много ворон и хорошо ли это?

Вороны не создают каких-то серьезных проблем. Они очень привязаны к человеку и на самом деле приносят пользу в том смысле, что это всеядные птицы. Кто-то уронил, например, бургер - они его доедают. По природе они чистильщики. Сороки этим занимаются меньше и приносят больше вреда всем остальным птицам. А голуби - одна из самых больших проблем в городе. Они пачкают, живут большими скоплениями, болеют и разносят заразу. В Ереване практически нет голубей, здесь в основном горлицы, которые в целом не создают проблем.

Фото: Медиамакс

Главная проблема в том, что других птиц здесь просто нет. Я упомянул синиц, которые могут быть очень полезными, но важны также и соловьи. У них другая функция: ты заходишь в парк весной и слышишь пение. Когда его нет, думаешь - а что не так? (улыбается-ред.).

Фото: Медиамакс

Дятлы тоже очень полезные птицы. Они обнаруживают присутствие разных жуков и гусениц до того, как те нанесут непоправимый вред дереву, и уничтожают их.

«Обрезка нужна не деревьям, а людям»

Сейчас в Ереване как раз сезон обрезки и важно понимать, что немногие деревья могут перенести сильную, радикальную обрезку и восстановить свою крону. К сожалению, у нас многие деревья обрезают именно так. Как и у человека, у дерева есть скелет - основные ветки, которые его формируют. Нужен профессиональный подход, чтобы их различать и не обрезать. В Ереване я этого не вижу.

Фото: Медиамакс

Есть множество учебников для арбористов по уходу за городскими деревьями, есть действующие стандарты. Правильная обрезка проводится под строгим контролем специалиста, который знает, как убрать лишние ветки, не повредив скелет дерева. Думаю, главная проблема Еревана в том, что служба озеленения работает по каким-то старым методичкам. В европейских стандартах сказано, что деревьям обрезка в большинстве случаев вообще не нужна. Она бывает нужна людям, если дерево мешает другому дереву, зданию, проводам.

«Казнить, нельзя помиловать!»: когда дерево действительно подлежит срубу?

Дерево подлежит вырубке, когда оно умирает из-за болезней и засыхает. Это визуально видно специалисту. Например, есть голландская болезнь вязов, которая в Европе массово уничтожала эти деревья. Она распространяется по корням, насекомые переносят споры, и болезнь никак не лечится. К счастью, в Ереване в основном посажен мелколистный вяз, который не подвержен этой болезни.

Фото: Медиамакс

По разным причинам дерево может сгнить изнутри. На самом деле это не всегда фатально, потому что самый большой платан на Кавказе, который рос рядом со Степанакертом - «Тнджри цар», изнутри был пустым. К сожалению, я не успел увидеть его. То есть то, что дерево внутри гнилое или пустое, еще не значит, что его надо удалять. Если это, например, дуб или липа, для них это нормально. Если это вяз, то, скорее всего, он будет ослаблен и упадет.

Чтобы правильно оценить ситуацию, нужен инструментальный анализ с помощью специальных приборов. Они стоят порядка 6–8 тысяч долларов. Я упорно продвигаю эту тему, так как они нужны городу. Стволовую гниль на глаз определить очень сложно, поэтому и придумали такие приборы, которые позволяют не срубать здоровые деревья, а удалять лишь те, которые сгнили и могут упасть.

Улица Туманяна с которой «все началось» и сакуры на Каскаде

Тень деревьев реально влияет на температуру воздуха в жаркое время года. Это не миф. В этом году я проверял сам: летом, в жару, под деревом температура асфальта была где-то 25 градусов, а в трех метрах на солнце доходила до 60.

Если взять как пример улицу Туманяна, где были срублены вязы, то летом она действительно сильно нагревается. В первый год замены деревьев улица вообще выглядела ужасно - лысая, и в жару там ходить было невозможно. В этом году ситуация получше. На нашей карте деревьев мы как раз фиксируем изменения посаженных здесь багряников, и думаю, что где-то через пять лет у них сформируется объемная крона. Возможно, эти деревья даже сомкнутся, образуя зеленый коридор.

Владимир Фрунзе Фото: Медиамакс

Сакуры возле Каскада такого эффекта не дадут. Сейчас они отмирают.

Но есть еще один нюанс насчет улицы Туманяна. Вязы, которые здесь росли, затеняли и проезжую часть. В случае с багряниками этого не будет, а мы знаем, что летом асфальт может нагреваться до 70 градусов. На два багряника здесь можно было посадить один платан, который со временем затенил бы и проезжую часть. Было бы и красиво, и функционально.

Тополя в городской среде: за или против?

Тополя не только быстро растут, но и являются одними из самых мощных деревьев для очистки воздуха. В их листьях содержится клейкое вещество, и они улавливают огромное количество мусора, который летает в городском воздухе.

Да, тополиный пух может вызывать аллергию, но не все виды тополей аллергенны. Проблема в том, что пух, как и листья тополя, улавливает много загрязнений, и в дыхательные пути пух попадает уже пропитанный всей этой грязью. Именно она и может вызвать реакцию. Скорее всего, пух тополя в Новой Зеландии может быть менее аллергенным (улыбается - ред.).

Тополь действительно не очень прочное дерево и есть риск падений. В городах его изначально использовали для первичного озеленения.

Владимир Фрунзе Фото: Медиамакс

План был такой: посадить тополя, они быстро вырастут, потом частично заменить их на другие деревья - дубы, платаны, что-нибудь еще. Но до второго пункта никто не дочитал (улыбается - ред.), поэтому все постсоветские города так и остались засажены тополями.

«Самое важное - не молчать»

Сегодня сложно что-то предпринять в городе, так как инициативы часто не поощряются. Но в целом дворы обычно озеленены гораздо лучше, чем улицы, и это пространство, где можно что-то делать. Например, посадить в своем дворе дерево или устроить газон. Во дворах также можно мастерить и вешать скворечники - главное, чтобы они были сделаны по инструкции для каждой птицы.

Фото: Медиамакс

Самое главное, что можно и нужно делать сейчас в городе - менять правила по уходу за деревьями, чтобы они были не советскими из 70-х годов, а современными. Ничего нового придумывать не надо, просто взять и адаптировать американские или европейские стандарты, которые создавались на основе научных исследований столетиями.

Каждый человек может пытаться достучаться и донести важные темы до городской администрации. В истории с синичниками мне многие говорили: «даже не пытайся!». Но, думаю, самое важное - не молчать.

Яна Шахраманян

Фото: Давид Каграманян