Telegraph: Место связи поколений и прикосновения к эмоциям

На 16 ноября в Тбилиси был назначен концерт Deep Purple. Конечно, мы собирались поехать. В последний раз я встречался с моим дорогим старшим другом Иеном Гилланом в июне 2024 года - перед концертом Deep Purple под открытым небом в Стамбуле.

Разумеется, на тбилисский концерт Deep Purple мы ехали с гораздо большим удовольствием, а не «по необходимости». Тбилиси - не Стамбул, в Тбилиси нам

хорошо и спокойно.

В последний раз я был в столице Грузии год назад - в ноябре 2024-го. Брал интервью у грузинских политологов и интеллектуалов о будущем армяно-грузинских отношений в контексте изменений в регионе. Был очень рад после долгого перерыва встретиться с моим старинным другом Звиадом Коридзе и наконец лично познакомиться с историком, литературоведом, бывшим директором Музея литературы Грузии Лашей Бакрадзе, с которым раньше общался только дистанционно.

После весны 2023 года, когда по приглашению компании Silk Hospitality мы побывали в Тбилиси и Цинандали, приезжая в Тбилиси, я всегда останавливался в отеле Radisson Blu Iveria. Причин несколько: завораживающие виды с верхних этажей (в номерах огромные окна), удобное расположение, заботливый персонал. Поэтому, когда мы решили ехать на концерт Deep Purple, было решено остановиться в Radisson. Лифты в этом отеле стеклянные, и в прошлом ноябре я наблюдал, как днем и ночью «кипит» работа в здании расположенного по соседству с Radisson бывшего главного телеграфа Тбилиси, которое Silk Hospitality трансформировал в отель Telegraph.

Я знал, что несколько месяцев назад отель открылся - видел на YouTube это видео с участием сына архитектора здания и главы компании Silk Road Group Гиоргия Рамишвили.

Обратился к нашим партнерам и попросил при возможности показать отель «изнутри» – мне было очень интересно, как изменилось одно из знаковых зданий Тбилиси. В ответ Silk Hospitality преподнес сюрприз: предложили остановиться не в уже ставшем родным Radisson Blu, а в самом в Telegraph – причем на особых условиях.

Фото: Silk Hospitality

Здание главного телеграфа в 1964 году спроектировали архитекторы Ладо Месхишвили и Теймураз Микашавидзе. Оно задумывалось как монументальное сооружение, которое бы одновременно отражало прошлое и определяло будущее Тбилиси. Уникальный фасад, монументальные колонны, двойные атриумы и интеграция с окружающей городской осью сделали здание архитектурной доминантой на проспекте Руставели.

Слева – гостиница «Иверия» (ныне Radisson Blu Iveria), справа – здание телеграфа

Когда Silk Road Group приобрела здание и решила превратить его в отель, Гиоргий Рамишвили принял решение сохранить архитектурный «дух» здания, обогатив его современными тенденциями. В результате, передвигаясь по отелю, чувствуешь себя свидетелем диалога между советским модернизмом и современным минималистичным дизайном.

Фото: Silk Hospitality

О прошлом здания догадываешься сразу после входа в номер. Он довольно длинный, наверное, метров 15 метров, и разделен на зоны, разделенные «окнами» - словно в старом здании телеграфа.

Фото: Silk Hospitality

Ванная комната, спальная и рабочие зона, зона отдыха с диваном и креслом, ведущая на балкон. Именно здесь 50, 40, 30 лет назад сотрудники телеграфа соединяли междугородние звонки, принимали и отправляли телеграммы и письма. Здесь «обслуживали» человеческие эмоции, и этот дух живет в Telegraph. Никогда прежде, останавливаясь в отеле, я не испытывал таких интересных ощущений - связь времен и поколений здесь не красивые слова, а реальное ощущение.

Фото: Silk Hospitality

«Сегодня Telegraph предстает не только как восстановленный архитектурный символ, но и как место встречи для творцов и мыслителей – наполненное живой культурой и страстными беседами», – говорится в официальном буклете отеля. И это один из редких случаев, когда рекламный текст полностью соответствует действительности.

Фото: Silk Hospitality

Важным моментом, способствующим сохранению связи бывшего телеграфа с городом, является также то, что кафе и рестораны доступны всем желающим, а не только постояльцам отеля. За три дня нашего пребывания мы видели, как люди, гуляющие по проспекту Руставели, заходят в отель, устраиваются в кафе и продолжают беседу. Цены, кстати, приятно удивляют – коктейль в кафе Bell and Gray стоит столько же, сколько в любом кафе или баре на улице Шардени. А цены в азиатском ресторане Laan Thai или итальянском Philosophico сопоставимы с ереванскими.

Фото: Silk Hospitality

Хотя Telegraph работает всего несколько месяцев, его джаз-клуб Tatuza уже приобрел репутацию самого культового джазового заведения Грузии. По вечерам здесь выступают известные местные джазмены, часто играют и зарубежные музыканты.

Фото: Silk Hospitality

Пока писал эти строки, пришла в голову мысль предложить партнерам из Silk Hospitality провести в Tatuza вечера армянского джаза. На крыше отеля находится бар Rolling Stone, откуда открывается прекрасный вид на гору Мтацминда.

Фото: Silk Hospitality

Телеграф превратился в Telegraph благодаря компании Neri & Hu. Основанная в 2004 году в Шанхае Линдоном Нери и Росаной Ху она позиционирует себя не как архитектурное бюро, а как студию «дизайна и исследований». В случае с Telegraph понимаешь, насколько верно это определение – именно тщательное исследование наследия обеспечило такой результат. Думаю, свою роль сыграло и то, что Нери и Ху, как и Тбилиси, являются носителями разных культур - до основания Neri & Hu они учились и работали в Соединенных Штатах.

После концерта Deep Purple мы с друзьями пришли в Telegraph «выпить по бокальчику» и обсудить впечатления.

Фото: Silk Hospitality

Устроились в Courtyard Bar. Очень своеобразное ощущение – знаешь, что находишься на территории отеля, но кажется, что сидишь в одном из традиционных уютных тбилисских двориков.

Фото: Silk Hospitality

Противоположное, но не менее приятное ощущение испытывали по утрам за завтраком – Grand Cafe выглядит как одна из знаменитых венских кофеен.

Фото: Silk Hospitality

Telegraph - это история о том, как уважать историю и традиции, не разрушая связь поколений. К сожалению, в последние десятилетия в Ереване мы часто видели обратное. Новые владельцы в лучшем случае сохраняли фасад старого здания или его часть, создавая внутри пространство, не имеющее никакой связи с историей.

Фото: Silk Hospitality

И эта «традиция» продолжается. Через два дня после возвращения из Тбилиси я прочитал, что бывшее здание «Айпост» по адресу Сарьяна 22 в течение ближайших полутора лет будет снесено. Застройщик получил положительное заключение на демонтаж здания.

Ара Тадевосян