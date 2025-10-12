«Дом там, где тебя ждут»: жизнь семьи Бажуковых в Армении

Ноябрь 2022 года. Час ночи, домофон молчит. Трое детей, пять чемоданов, двое взрослых посреди холодного ереванского двора. «Ваша бронь аннулирована», - раздался сонный голос из телефона. Одна фраза — и семья осталась на улице.

Еще вчера всё казалось чётким и организованным, а сейчас - дети ноют, чемоданы сковывают. Трёхлетняя Алина поскользнулась и упала с лестницы. Её плач разнёсся по всему двору. Соседям, выглянувшим из окон, объяснили, что только что приехали и неожиданно остались без жилья. Программисты из России, живущие на третьем этаже, предложили переночевать у них, позвонили знакомому агенту и нашли квартиру в доме по соседству - большую, но без отопления. «В первую ночь пришлось спать в шерстяных носках, чтобы не замёрзнуть», - с улыбкой вспоминает Юрий Бажуков свою первую ночь в новой квартире.

После начала российско-украинской войны Юрий и Варвара задумались о переезде.

Главной причиной было будущее детей: Артёма, Лизы и Алины.

Семья Бажуковых Фото: Медиамакс

Поначалу семья рассматривала варианты переезда в Казахстан или Грузию.

Юрий Бажуков Фото: Медиамакс

«Для нас главным было обеспечить безопасность детей и свободу их мысли. Мы хотели, чтобы им было удобно учиться и общаться. Язык и культура очень важны. Мы поинтересовались, как относятся к русскоязычным детям в Армении, и первое впечатление было очень позитивным: никакой агрессии и дискриминации. Люди дружелюбны и открыты», - рассказывает Юрий.

Артём и Лиза Фото: Медиамакс

Первые месяцы адаптации были непростыми. Сначала дети учились в русской школе.

«Там прогресса в освоении армянского языка практически не было. Дети начали по-настоящему учить армянский только после полного погружения в армянскую среду».

Фото: Медиамакс

Для родителей было важно, чтобы дети не только говорили по-армянски, но и понимали местный колорит: традиции, привычки, особенности общения. «Разговорный армянский отличается от литературного. У молодёжи свои особые слова и шутки. Они совершенно не похожи на те, что приняты в русской среде. Всё это нужно постепенно узнавать и принимать, чтобы чувствовать себя своим», - говорит Юрий.

Фото: Медиамакс

Он подчёркивает, что они не предопределяют будущее детей. «Потом, если захотят, они смогут уехать в Америку или другую страну. Но поскольку сейчас мы живём здесь и собираемся прожить здесь как минимум несколько лет, важно, чтобы им было здесь комфортно. Артёму сейчас 13 - ему предстоит прожить в Армении ещё как минимум пять лет. А дальше он сам решит, чем заняться».

На момент переезда Алине было три года - она пошла в детский сад. «Первые две недели она ходила с застывшим взглядом и ничего не понимала», - вспоминает отец.

Алина Фото: Медиамакс

Через два месяца Алина начала понимать армянский, а еще пару месяцев спустя стала общаться со сверстниками по-армянски.

Фото: Медиамакс

«Сейчас Алина свободно говорит по-армянски, без акцента, но пока не выучила алфавит. В этом году она пошла в первый класс. Забавно: мы все знаем алфавит, но не говорим по-армянски, а Алина не знает алфавита, но свободно разговаривает», - смеется Юрий.

Лиза Фото: Медиамакс

Сегодня старшие дети ходят на уроки игры на гитаре и хип-хопа, Артём мечтает создавать игры, а Алина постепенно адаптируется к школьной жизни. Юрий и Варвара зарабатывают фото- и видеосъёмками.

Фото: Медиамакс

Однажды дома Юрий записал короткое видео, где Алина пела песню, которую выучила в детском саду. Видео осталось в телефоне, о нём почти забыли. Спустя две недели, случайно обнаружив его, Юрий выложил видео в Instagram.

Фото: Медиамакс

«Мы никогда не думали вести блог. Зашёл в интернет и увидел, что видео набрало 350 лайков. Начал читать комментарии. Люди писали, что ребёнок говорит по-армянски очень красиво и чисто, без акцента. Все были в восторге. Подумал: раз людям нравится, может, попробую записать что-нибудь ещё», - рассказывает отец Алины.

Так родилась идея коротких видео, в которых Юрий задаёт вопросы на русском, а Алина отвечает на армянском - своего рода «уроки армянского».

Юрий и Варвара Фото: Медиамакс

«Я не хотел, чтобы это превратилось в эксплуатацию ребёнка. Поэтому Алина относится к блогу как к работе и получает свою «детскую зарплату», - улыбается Юрий.

Блог начал стремительно набирать популярность. Одно из первых видео набрало несколько тысяч просмотров, что стало для семьи неожиданностью. «Когда публикуешь что-то, и это вдруг получает огромный резонанс, к этому поначалу трудно привыкнуть», - признаётся Юрий.

Сегодня у него есть преданные подписчики, но семья пока не думает о монетизации блога.

«Мы зарабатываем на жизнь фотографией и видеосъёмкой. Блог - не источник дохода для нас. Возможно, что-то придумаем в будущем, но пока это просто способ развлечься и пообщаться с людьми», - объясняет Юрий.

Фото: Медиамакс

В конце января 2025 года Варвара была вынуждена вернуться в Россию для оформления документов.

«Я сразу почувствовала, что это уже не мой дом. Диван, кровать, казавшиеся мне удобными раньше, теперь показались каким-то неродными. Я написала Юрию: «Хочу домой, в Ереван», - вспоминает Варвара.

Варвара Фото: Медиамакс

Юрий добавляет: «После Армении впечатление от России было странным. Еда и вода казались мне невкусными, а люди - угрюмыми и раздражительными».

Когда Бажуковы жили в России, то заказывали на праздники пирог в соседней пекарне. «Он был настолько вкусным, что мы даже не думали заказывать что-то другое», - говорит Юрий.

Фото: Медиамакс

Вернувшись в Россию, Варвара решила заказать тот самый любимый пирог. Открыв меню, вдруг обнаружила там армянские блюда - толму, арису, мацони, матнакаш.

«Изучила их сайт - оказалось, что компания называется «Карас», а владелец пекарни - армянин», - улыбается Варвара.

Обнаружить «кусочек Армении» в своём городе стало неожиданным и тёплым открытием. «Я заказала не только пирог, но и арису. Для меня это было особенно приятно», - признается Варвара.

Фото: Медиамакс

А Юрий добавляет:

«Дом – ведь это не только стены. Дом там, где тебе хорошо, где царит мир. В России я больше не чувствовал себя дома. Родина - как мать: она одна, незаменима, но дом может быть в разных местах. Дом там, где тебе хорошо, где тебя ждут. Сегодня мой дом - в Армении».

Астхик Ованнесов

Фото: Эмин Аристакесян