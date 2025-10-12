«Дом там, где тебя ждут»: жизнь семьи Бажуковых в Армении

Ноябрь 2022 года. Час ночи, домофон молчит. Трое детей, пять чемоданов, двое взрослых посреди холодного ереванского двора. «Ваша бронь аннулирована», - раздался сонный голос из телефона. Одна фраза — и семья осталась на улице.
Еще вчера всё казалось чётким и организованным, а сейчас - дети ноют, чемоданы сковывают. Трёхлетняя Алина поскользнулась и упала с лестницы. Её плач разнёсся по всему двору. Соседям, выглянувшим из окон, объяснили, что только что приехали и неожиданно остались без жилья. Программисты из России, живущие на третьем этаже, предложили переночевать у них, позвонили знакомому агенту и нашли квартиру в доме по соседству - большую, но без отопления. «В первую ночь пришлось спать в шерстяных носках, чтобы не замёрзнуть», - с улыбкой вспоминает Юрий Бажуков свою первую ночь в новой квартире.
После начала российско-украинской войны Юрий и Варвара задумались о переезде.
Главной причиной было будущее детей: Артёма, Лизы и Алины.
Фото: Медиамакс
Поначалу семья рассматривала варианты переезда в Казахстан или Грузию.
Фото: Медиамакс
«Для нас главным было обеспечить безопасность детей и свободу их мысли. Мы хотели, чтобы им было удобно учиться и общаться. Язык и культура очень важны. Мы поинтересовались, как относятся к русскоязычным детям в Армении, и первое впечатление было очень позитивным: никакой агрессии и дискриминации. Люди дружелюбны и открыты», - рассказывает Юрий.
Фото: Медиамакс
Первые месяцы адаптации были непростыми. Сначала дети учились в русской школе.
«Там прогресса в освоении армянского языка практически не было. Дети начали по-настоящему учить армянский только после полного погружения в армянскую среду».
Фото: Медиамакс
Для родителей было важно, чтобы дети не только говорили по-армянски, но и понимали местный колорит: традиции, привычки, особенности общения. «Разговорный армянский отличается от литературного. У молодёжи свои особые слова и шутки. Они совершенно не похожи на те, что приняты в русской среде. Всё это нужно постепенно узнавать и принимать, чтобы чувствовать себя своим», - говорит Юрий.
Фото: Медиамакс
Он подчёркивает, что они не предопределяют будущее детей. «Потом, если захотят, они смогут уехать в Америку или другую страну. Но поскольку сейчас мы живём здесь и собираемся прожить здесь как минимум несколько лет, важно, чтобы им было здесь комфортно. Артёму сейчас 13 - ему предстоит прожить в Армении ещё как минимум пять лет. А дальше он сам решит, чем заняться».
На момент переезда Алине было три года - она пошла в детский сад. «Первые две недели она ходила с застывшим взглядом и ничего не понимала», - вспоминает отец.
Фото: Медиамакс
Через два месяца Алина начала понимать армянский, а еще пару месяцев спустя стала общаться со сверстниками по-армянски.
Фото: Медиамакс
«Сейчас Алина свободно говорит по-армянски, без акцента, но пока не выучила алфавит. В этом году она пошла в первый класс. Забавно: мы все знаем алфавит, но не говорим по-армянски, а Алина не знает алфавита, но свободно разговаривает», - смеется Юрий.
Фото: Медиамакс
Сегодня старшие дети ходят на уроки игры на гитаре и хип-хопа, Артём мечтает создавать игры, а Алина постепенно адаптируется к школьной жизни. Юрий и Варвара зарабатывают фото- и видеосъёмками.
Фото: Медиамакс
Однажды дома Юрий записал короткое видео, где Алина пела песню, которую выучила в детском саду. Видео осталось в телефоне, о нём почти забыли. Спустя две недели, случайно обнаружив его, Юрий выложил видео в Instagram.
Фото: Медиамакс
«Мы никогда не думали вести блог. Зашёл в интернет и увидел, что видео набрало 350 лайков. Начал читать комментарии. Люди писали, что ребёнок говорит по-армянски очень красиво и чисто, без акцента. Все были в восторге. Подумал: раз людям нравится, может, попробую записать что-нибудь ещё», - рассказывает отец Алины.
Так родилась идея коротких видео, в которых Юрий задаёт вопросы на русском, а Алина отвечает на армянском - своего рода «уроки армянского».
Фото: Медиамакс
«Я не хотел, чтобы это превратилось в эксплуатацию ребёнка. Поэтому Алина относится к блогу как к работе и получает свою «детскую зарплату», - улыбается Юрий.
Блог начал стремительно набирать популярность. Одно из первых видео набрало несколько тысяч просмотров, что стало для семьи неожиданностью. «Когда публикуешь что-то, и это вдруг получает огромный резонанс, к этому поначалу трудно привыкнуть», - признаётся Юрий.
Сегодня у него есть преданные подписчики, но семья пока не думает о монетизации блога.
«Мы зарабатываем на жизнь фотографией и видеосъёмкой. Блог - не источник дохода для нас. Возможно, что-то придумаем в будущем, но пока это просто способ развлечься и пообщаться с людьми», - объясняет Юрий.
Фото: Медиамакс
В конце января 2025 года Варвара была вынуждена вернуться в Россию для оформления документов.
«Я сразу почувствовала, что это уже не мой дом. Диван, кровать, казавшиеся мне удобными раньше, теперь показались каким-то неродными. Я написала Юрию: «Хочу домой, в Ереван», - вспоминает Варвара.
Фото: Медиамакс
Юрий добавляет: «После Армении впечатление от России было странным. Еда и вода казались мне невкусными, а люди - угрюмыми и раздражительными».
Когда Бажуковы жили в России, то заказывали на праздники пирог в соседней пекарне. «Он был настолько вкусным, что мы даже не думали заказывать что-то другое», - говорит Юрий.
Фото: Медиамакс
Вернувшись в Россию, Варвара решила заказать тот самый любимый пирог. Открыв меню, вдруг обнаружила там армянские блюда - толму, арису, мацони, матнакаш.
«Изучила их сайт - оказалось, что компания называется «Карас», а владелец пекарни - армянин», - улыбается Варвара.
Обнаружить «кусочек Армении» в своём городе стало неожиданным и тёплым открытием. «Я заказала не только пирог, но и арису. Для меня это было особенно приятно», - признается Варвара.
Фото: Медиамакс
А Юрий добавляет:
«Дом – ведь это не только стены. Дом там, где тебе хорошо, где царит мир. В России я больше не чувствовал себя дома. Родина - как мать: она одна, незаменима, но дом может быть в разных местах. Дом там, где тебе хорошо, где тебя ждут. Сегодня мой дом - в Армении».
Астхик Ованнесов
Фото: Эмин Аристакесян
