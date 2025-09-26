Решающий фактор - желание помочь: как фонд «Спеши к добру» меняет жизни детей

Более года назад Yandex Armenia запустила проект «Помогаем вместе» - инициативу, объединившую усилия людей и компании по поддержке благотворительных организаций. За этот период пользователи Yandex Go совершили более 250 тысяч заказов с пожертвованиями. В результате фонды получили 25,4 миллиона драмов, которые были направлены на помощь детям с особенностями здоровья и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Одним из бенефициаров программы стал фонд «Спеши к добру», цель которого - поддержка армянских детей в Армении и за ее пределами. Уже более 10 лет фонд оказывает помощь в сферах образования, здравоохранения, социального и психологического благополучия.

В беседе с Mediamax президент фонда Елена Акопян рассказала о своем пути, сотрудничестве с Yandex Armenia и о концепции благотворительности, где решающий фактор - желание помочь.

«Я просто хотела быть полезной»

Мы переехали в Москву, когда мне было 10 лет. Там я окончила школу, университет и часто посещала местную армянскую церковь. Именно здесь я узнала о случае, который сильно повлиял на мою дальнейшую деятельность в сфере благотворительности. В 2007-ом, когда мне было 18, одна из прихожанок рассказала, что в местном детском доме есть девочка-армянка, которая нуждается в медицинской помощи. Помню, сначала я не поверила, ведь тогда в моей голове не укладывалось, что армянская семья может отказаться от ребенка. Я поехала в детский дом - и, к сожалению, это оказалось правдой. Девочке было 4 года, и я полюбила ее с первой встречи. Следующие 3-4 года мы, по сути, провели вместе, занимаясь ее здоровьем.

Елена Акопян Фото: Медиамакс

Уже тогда вокруг меня образовалась команда: друзья, друзья друзей, прихожане церкви. Все вместе мы старались ей помочь. Потом девочку удочерили, и у меня пропала с ней связь, потому что новые родители были против ее общения с кем-либо из «прошлой жизни». Для меня это был очень тяжелый этап. Я сильно переживала и спустя несколько месяцев поняла, что просто не могу жить, не помогая. Это стало частью меня. Мы ведь не задумываемся перед тем, как попить воды? Так и здесь - я просто хотела быть полезной.

Через соцсети начала находить детей, которые нуждались в медицинской помощи, связывалась с семьями, врачами, и со временем эта «сеть» росла. В какой-то момент я начала сотрудничать с фондом «Спеши к добру», а в 2017 мне предложили стать его президентом.

После войны 2020 года я очень часто, примерно раз в две недели, прилетала в Ереван и в какой-то момент поняла - сейчас я важнее здесь. Переезд в Армению для меня всегда был на уровне мечты. И вот ее удалось исполнить (улыбается - ред.).

Чем занимается фонд сегодня?

Фонд «Спеши к добру» всегда помогал армянским детям в Армении и за ее пределами. Конечно, по мере своих возможностей мы старались помочь и детям других национальностей.

Сегодня фонд работает с детьми, которым требуется медицинская помощь, лекарственные препараты или терапия - в основном при заболеваниях, не связанных с онкологией. С онкологическими случаями работают специализированные фонды.

Медицинская помощь – важнейший блок нашей деятельности, но у нас есть и другие проекты. Один из любимых - новогодний. Осенью каждого года мы начинаем разъезжать по отдаленным, приграничным селам Армении, посещаем школы, где дети пишут письма Деду Морозу и делятся своими желаниями и мечтами. Мы же, в роли его помощников (улыбается - ред.), собираем эти письма и по мере своих возможностей пытаемся исполнить желание каждого. Бывает, дети мечтают вернуть папу или маму. Тут мы, к сожалению, бессильны. Некоторые мечтают просто о теплой одежде, чтобы ходить в школу. А бывает, ребенок пишет: «Мне ничего не нужно, а вот сестричке…». Когда читаешь такие письма, хочется подарить ребенку весь мир. В среднем нам удается исполнить мечты 500-600 детей в год.

Фото: «Спеши к добру»

Также наш фонд реализует проекты в рамках дополнительного образования. Например, в селе Азатан мы отремонтировали помещение и превратили его в образовательный центр. Туда приходят дети после школы, учатся шить, осваивают первую медицинскую помощь, играют, изучают историю. Сегодня этот центр посещают ребята из 13 ближайших сел.

Во всех этих проектах мы не одни. Нам помогает большое количество людей, в том числе в рамках программы Yandex Armenia «Помогаем вместе».

«Помогать вместе»

Для меня лично и для фонда - это большая честь быть частью программы Yandex Armenia «Помогаем вместе». В эту программу попадают только те фонды, которые прошли верификацию, соответствуют строгим критериям и заслуживают доверия. Для меня участие в ней - как своеобразный сертификат надежности, и это имеет огромную ценность.

Елена Акопян Фото: Медиамакс

Средства, поступающие в фонд через «Помогаем вместе», мы направляем на программы, на которые из-за их специфики неохотно жертвуют напрямую. Например, среди бенефициаров нашего фонда есть центр «Шаг вперед», который ежемесячно помогает около 120 детям с аутизмом. Чтобы он существовал и имел возможность предоставлять бесплатную терапию детям, необходимо оплачивать труд специалистов.

Очень часто людям, готовым помочь, легко объяснить, что ребенку нужен конкретный аппарат для занятий. Гораздо труднее донести мысль, что специалисту, который ежедневно работает с детьми, нужно платить зарплату. У него тоже своя жизнь: семья, дети, - и на одном энтузиазме долго не продержаться. Средствами, полученными через программу «Помогаем вместе», мы как раз и финансируем это направление.

Кроме того, Yandex Go ежемесячно предоставляет нам бесплатные поездки. Эта помощь имеет огромное значение, так как детям и их родителям бывает сложно добираться до центров терапии или школ на общественном транспорте.

К сожалению, Армении есть куда расти в плане инклюзии. Я считаю, что понимание того, кто такие люди с особенностями и как с ними общаться, нужно прививать с детства. Я мечтаю, что однажды мы вместе со специалистами будем приезжать в школы и рассказывать детям о ребятах с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом - о том, что, несмотря на различия, они такие же дети. Главное - суметь найти подход к каждому.

«Благотворительность не всегда про деньги»

Я всегда говорю, что в благотворительности деньги - не самое важное. Для меня это вообще не про деньги, а про отношение к ситуации, где нужно помочь. Иногда помощь - это не средства, а знания, навыки, связи.

Сфера благотворительности очень многогранна. Да, бывает, что человек привыкает, будто ему всегда кто-то должен помогать, и это не совсем правильный путь. Именно поэтому я советую браться за благотворительность в сотрудничестве с проверенными фондами. Там работают люди, которые умеют оценить ситуацию и помочь не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе.

Елена Акопян Фото: Медиамакс

В фондах благотворительность поставлена на профессиональную основу. Например, я прошла обучение в Московской профессиональной школе филантропии, и эти знания сейчас очень помогают. Ты учишься чувствовать людей, общаться с ними, работать с донорами, контролировать свои эмоции. А еще получаешь инструменты, которые позволяют выстраивать помощь грамотно и ответственно.

Где находить силы?

Скажу честно - не знаю (улыбается - ред.). У меня они уже на исходе. Безусловно, я получаю огромный заряд энергии, когда помогаю и вижу, что жизнь хотя бы одного ребенка меняется к лучшему. Но в то же время я - человек, который отдает и не умеет принимать. Мне очень трудно принимать помощь и поддержку. Сейчас я ищу способы восполнять энергию и силы.

Иногда в этом помогают новые цели и мечты (улыбается - ред.). Сейчас, например, я мечтаю создать в Армении центр, где дети с особенностями смогут получать квалифицированную терапию в лучших условиях по мировым стандартам. Там обязательно будут помогать и родителям, потому что это не менее важно.

Я мечтаю, чтобы мы построили этот центр с нуля, продумываю каждую деталь и верю, что у нас это получится.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян