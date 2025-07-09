Магия Земфиры и «незнакомая тётя», ставшая доброй феей для Гагика

7 июля мы рассказали о Гагике Погосяне, который стал «героем» концерта Земфиры в Ереване.

«Когда я точно решил подняться на сцену, то начал продвигаться вперед. Это было непросто, поскольку люди стояли плотными рядами. Но мне очень помогла совершенно незнакомая тётя. Она взяла меня за руку и стала «расчищать путь». Так она привела меня в первый ряд», - рассказывал Гагик.

Специальные репортажи | 2025-07-07 17:52:33 Гагик как «квинтессенция Армении» и «бесценное открытие» Земфиры

«Совершенно незнакомую тётю» мы нашли в Краснодаре - Оксана Пономаренко приезжала в Ереван специально на концерт Земфиры.

Оксана Пономаренко Фото: личный архив

«Концерт был потрясающим. Я была на многих её концертах, последний раз - в Грузии, но ереванский был точно одним из лучших», - рассказала Оксана Медиамакс.

Как и когда она встретила Гагика и решила помочь ему?

«Я заметила мальчика, который очень эмоциально подпевал Земфире. Меня очень удивило, что мальчик в таком возрасте так реагирует. На концертах Земфиры детей такого возраста я никогда не видела. Даже подростки сегодня редко её слушают. Он стоял достаточно далеко от сцены, с краю, перед железными ограждениями. Я подошла к нему и спросила: ты что, хочешь попасть на сцену? Он ответил, что да, это его мечта», - рассказывает Оксана.

Поначалу она решила попробовать договориться с охранниками.

«Это было очень смешно - я перелезла через ограждение, чтобы с ними поговорить, а они вызвали подкрепление. Всего их было человек 5-6. Они очень корректно и тактично мне объяснили, что проникнуть на сцену нельзя, у них чёткий регламент. Я стала объяснять, что прошу не для себя, а для вон того потрясающего мальчика. Но и это не подействовало. В конце концов я немного рассердилась и сказала одному из охранников: «Вот увидишь, этот мальчик всё равно окажется на сцене», - смеясь, рассказывает Оксана.

«Я вернулась к Гагику и говорю: давай я тебя протащу через толпу максимально близко к сцене, а там посмотрим. Пробирались мы очень долго. Я люблю фан-зоны на концертах, но обычно в самую гущу не лезу. Тут пришлось, и это было очень сложно (смеётся - ред.). В конце концов мы продрались к ограждениям, и я ему говорю: давай, залезай мне на плечи и выбегай. А он, замечательный такой, отвечает: нет, спасибо Вам большое, но дальше я сам. Ну я взяла с него слово, что он обязательно пролезет и вернулась к своим друзьям. Дальше вы всё видели.

После того, как Гагик вернулся в фан-зону, я разыскала того самого охранника и торжествующе сказала: «Я же Вам говорила». Но он был рад не меньше моего, так что мы с ним даже обнялись», - вспоминает Оксана.

Оксана Пономаренко Фото: личный архив

В конце нашего разговора мы с ней сходимся во мнении, что на концерте Земфиры в Ереване царила особая магия, которая и вдохновила их с Гагиком на «прорыв» к сцене.

Спасибо Айку Залибекяну и Алипат Султанбеговой за помощь в подготовке материала.

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Спасибо, Земфира

Ара Тадевосян