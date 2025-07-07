Гагик как «квинтессенция Армении» и «бесценное открытие» Земфиры

Если вы были на концерте Земфиры 4 июля на ереванском стадионе «Раздан», то, вероятно, не смогли сдержать эмоций, когда на сцену выбежал мальчик, обнял певицу и разрыдался.

Земфира 7 июля сделала запись о концерте в соцсетях, в которой были такие строки:

«Гагик - безусловный герой вечера. смелый и чувствительный. квинтэссенция Армении)».

Спустя пару часов после публикации этого поста «квинтэссенция Армении» была у нас в гостях. Гагик пришел в сопровождении старшего брата Генрика. 13-летний Гагик Погосян был на концерте с братом, другом и подругой.

Гагик Погосян Фото: Медиамакс

Земфиру он полюбил благодаря родителям и слушает ее с 9 лет. Тогда он понимал не все слова, но ему нравилась музыка и голос Земфиры. «Сейчас я гораздо лучше понимаю тексты ее песен», - уверяет Гагик.

О том, что Земфира будет петь в Ереване, он узнал в апреле и еще тогда впервые задумался о том, чтобы пробраться на сцену и обнять любимую певицу.

Предполагаю, что на стадион он пошел раньше всех, чтобы оказаться как можно ближе к сцене. Оказывается, нет. Гагик и друзья пришли на стадион только в 18:30, а в первой части концерта стояли довольно далеко от сцены.

«Когда я точно решил подняться на сцену, то начал продвигаться вперед. Это было непросто, поскольку люди стояли плотными рядами. Но мне очень помогла совершенно незнакомая тётя. Она взяла меня за руку и стала «расчищать путь». Так она привела меня в первый ряд», - рассказывает Гагик.

Когда Земфира закончила очередную песню и наступила короткая пауза, Гагик залез на железное ограждение, выпрыгнул на сцену, увернулся от охранника и побежал к певице.

«Она сидела и пила воду, когда я подбежал и обнял ее. Сначала вообще ничего не сказала, а потом обняла меня в ответ. Когда мы встали, подошел охранник, чтобы меня увести, но Земфира не разрешила», - спокойно рассказывает Гагик.

Фото: Медиамакс

Когда я спрашиваю: какой была цель забираться на сцену, Гагик удивляется:

«Я должен обнять всех своих любимых артистов - Земфиру, Сержа Танкяна, Дарона Малакяна (вокалист и гитарист группы System of a Down-ред.). Потому что я их очень люблю».

«Если честно, то я начал всхлипывать еще тогда, когда стоял в толпе и слушал песню «Искала». А когда оказался на сцене, то уже не смог сдержать слезы», - говорит Гагик.

Может, сейчас он немного стесняется своих эмоций? Снова удивляется:

«Нет, почему я должен стесняться? Я чувствовал себя очень счастливым».

После песни «Хочешь», которую Земфира исполняла, держа Гагика за руку, они вместе ушли за кулисы. Когда вернулись, Гагику помогли спуститься со сцены, а Земфира объявила: «С Гагиком все в порядке, мы поговорили».

О чем, если не секрет? «Нет, не секрет. Сначала она убедилась, что я успокоился. Потом сказала - ну ладно, сейчас разыщем твоих родителей. Немного удивилась, узнав, что я пришел не с родителями».

Как сильно отличаются певица, на которую он смотрел издалека, и Земфира, с которой он провел несколько минут на сцене? «Вообще не отличается, она такая же – очень свободная и искренняя».

Фото: Медиамакс

После концерта некоторые писали в комментариях, что «бросок» на сцену и объятия с Земфирой были заранее спланированной «постановкой». Гагика это совершенно не беспокоит:

«Для меня важны те эмоции, которые я пережил в тот день, а что думают другие - совершенно неважно».

Гагик не только учится в школе имени Чаренца, но и работает графическим дизайнером в IT-компании, которая обучает людей технологиям искусственного интеллекта.

«Наша цель – сделать так, чтобы миллион армян в течение пяти лет овладели инструментами искусственного интеллекта. ИИ может сделать людей эффективнее в 10 раз», - не сомневается Гагик.

Гагик Погосян Фото: Медиамакс

Сегодня многие опасаются искусственного интеллекта, боясь, что машины «поглотят» людей. Не знаю, что будет через пять лет, но сегодня рядом с нами живет Гагик, который, будучи увлеченным искусственным интеллектом, очень свободен и очень счастлив.

В заключение - еще одна цитата из поста Земфиры:

«Ереван меня поразил. столько теплоты! все три дня, ото всех, отовсюду- удивительный край, удивительные люди. все три дня в голове возникал вопрос "как так вышло что я никогда не бывала здесь прежде". совершать такие "открытия" в мои годы бесценно. часть моего сердца осталась там, в Ереване».

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Ара Тадевосян

Спасибо Соне Мирзоян за содействие в подготовке этой статьи.