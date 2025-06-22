«В Армении я нашла свой дом»: история переезда «русской Оли»

Ольга Гаврилова переехала в Армению из Сочи с семьей в сентябре 2023 года. Гид, блогер и экспат - так она описывает себя в блоге, который начала вести после переезда. А еще как человек, который после долгих лет поисков наконец-то чувствует себя дома.

Прадедушка Ольги, Саркис Чакрян, был армянином из Амшена. В 18 лет он чудом спасся во время Геноцида армян и добрался до Абхазии, где создал семью и воспитал детей. Его дочь, бабушка Ольги, вышла замуж за русского, как впоследствии и её мама. Так Ольга унаследовала 25 процентов армянских корней, но именно они предрешили её судьбу и, как говорит она сама, замкнули круг.

Сегодня Ольга живет в Армении с мужем-армянином из Арцаха. Они организуют туры по стране и воспитывают двоих детей. Старшего сына зовут Саргис — в честь прадеда.

Ольга Гаврилова Фото: Медиамакс

В беседе с Медиамакс Ольга поделилась историей семьи, рассказала о переезде и раскрыла секрет того, как «русская Оля так хорошо говорит на армянском».

«Спасаясь от резни, прадедушка сел в маленькую лодку»

Мой прадедушка по маминой линии, Саркис Чакрян, был из Амшена. Когда началась резня армян, ему было восемнадцать лет. Чтобы спастись, он и двое других парней сели в маленькую лодку и ночью отплыли в море, можно сказать, на верную смерть. Каким-то чудом им удалось доплыть до берегов Абхазии, где он и обосновался.

Прадед женился на армянке, осиротевшей из-за Геноцида. Родились дети, в том числе моя бабушка, с которой я впоследствии росла.

Прадедушка Саркис Чакрян и прабабушка Сируш Чакрян Фото: семейный архив

До восьмого класса бабушка училась в армянской школе в Абхазии, но на литературном армянском говорила плохо, поскольку все вокруг общались на родном амшенском диалекте, а он очень отличается от литературного языка. Позже семья переехала в Сочи, бабушка, а потом и моя мама вышли замуж за русских — и вот родилась я, с 25-процентной частичкой армянских корней (улыбается-ред.).

Помню, поначалу я себя вообще не воспринимала как армянку, даже немного сопротивлялась этому. Бабушка часто говорила на своем диалекте, и я более или менее знала его. Правда, об истории семьи она говорила немного.

Ольга Гаврилова Фото: Медиамакс

В Сочи я ходила на армянские танцы, и однажды к нам в коллектив пришла девочка, говорившая только на армянском. Она была постарше, и все хотели с ней дружить, в том числе я. Посчитав, что мое знание армянского будет преимуществом, я стала с ней общаться. Правда, сейчас осознаю, что понимала она меня в основном благоаря жестам (смеется-ред.).

Как-то мы увидели божью коровку, я посмотрела на неё и думаю: «Так, корова - это «гов», значит, это «гов»». Показываю этой девочке, а она с удивлением: «բայց սա կով չէ» (но это не корова — арм.). Вот с этого общения у меня ушло внутреннее отрицание и появился огромный интерес к армянскому языку, истории и культуре. Я пошла профессионально учиться на хореографа и стала преподавателем армянских танцев, параллельно изучая армянские орнаменты и таразы.

Свадьба в Арцахе и переезд в Армению

Я всегда чувствовала, что выйду замуж за армянина (улыбается-ред.). Мой муж родом из Арцаха. Мы познакомились в Сочи, куда он приезжал по работе. Он тоже хореограф и даже какое-то время преподавал мне.

Свадьбу мы сыграли в Арцахе, в Степанакерте, после чего 12 лет прожили в Сочи. Мысли о переезде в Армению были всегда, но он как-то откладывался. К сентябрю 2023 года мы поняли - время пришло.

Ольга Гаврилова с мужем Фото: Фото из семейного архива

Я с детьми прилетела в Ереван 28 сентября, а муж с небольшим количеством вещей приехал на машине. За день до нашего вылета в аэропорт Сочи прилетел беспилотник. Был ужасный ажиотаж, мы улетели с трудом, а уже в Ереване столкнулись с последствиями событий в Арцахе. Люди оставляли свои дома и всеми правдами и неправдами добирались до Армении.

На тот момент семья мужа уже не жила в Степанакерте. Его родители - педагоги с 25-летним стажем, и, уйдя на пенсию, они переехали в город Талин (Арагацотская область Армении), поскольку оттуда родом моя свекровь и у семьи была квартира. Но в Арцахе продолжало жить много родственников.

Фото: Медиамакс

Так что наш переезд был сложным как в эмоциональном, так и в бытовом плане. До прилета мы смотрели цены на аренду квартир, а на месте поняли, что таких цен уже нет — впрочем, как и самих квартир. Мы планировали прилететь, «отдышаться» у родителей мужа и начать искать жилье в Ереване, но так и остались в Талине на несколько месяцев.

Брались за любую возможную работу, только чтобы поскорее встать на ноги. Я работала удаленно, брала подработки, а муж с двумя образованиями стал водить такси.

В Ереване всё есть, но и у регионов свои плюсы

До переезда мы периодически бывали в Армении. Как-то я даже два летних месяца провела с детьми в Талине. Но одно дело, когда ты приезжаешь на отдых, другое — когда пытаешься начать «новую жизнь».

Изначально мы планировали отдать детей в русскую школу, чтобы избежать стресса, поскольку армянского, к сожалению, они не знали. Но, понимая, что в Талине мы надолго, записали их в армянскую школу. Было сложно, так как это всё было в новинку не только для них, но и для меня.

К счастью, у сына был отличный педагог, и благодаря его усилиям Саргис стал учить армянский. С дочкой всё сложилось не так гладко. Но и после переезда в Ереван нам пришлось поменять несколько школ, пока удалось найти свою (улыбается-ред.).

Фото: Медиамакс

Если сравнить жизнь в столице и регионах, про Талин могу сказать много позитивного. Ереван я очень люблю вместе со всеми его недостатками (смеется-ред.). Он как букет из разных цветов, где можно найти абсолютно всё: развлечения, места, люди, культурные мероприятия на любом языке. Но и в регионах много хорошего и, возможно, даже более доступного для населения.

Например, многие продукты в Талине стоили так же, как в Ереване, а чаще даже дешевле. Недавно в Горисе мы зашли в супермаркет, и я увидела европейские продукты, которых никогда не встречала в Ереване. Да, жизнь в регионах другая, и к этому нужно привыкнуть. Например, в Талине с утра приезжает машина, сигналит, и ты покупаешь у этих людей вкуснейшие овощи и фрукты в два раза дешевле, чем в Ереване, да ещё и беседуешь с ними, как с хорошими знакомыми.

Фото: семейный архив

Или другой пример: там мои дети ходили на кружки — футбол, гимнастика, и за всё это мы платили очень мало, настолько, что за такую цену в Ереване не найти даже одно занятие. После первых дней мы спокойно отправляли их одних: город небольшой, все друг друга знают, а в Ереване во многих местах нет нормальных тротуаров, много машин, опасные переходы.

«Мы ответственны за впечатления о нашей стране и хотим, чтобы они были незабываемыми»

Всю свою жизнь я занималась творчеством в разных его проявлениях. По одному из своих образований я педагог изобразительного искусства и прикладного творчества. Долгие годы на дому занималась у художника и рисовала по 10 часов в неделю.

Одним из самых болезненных моментов переезда было расставание с холстами и красками. После переезда мне не хотелось покупать всё заново, так как было непонятно, что будет дальше.

Перед наступлением нового 2024 года я сидела и думала, чего не хватает в моей жизни. Именно тогда я осознала, что творчество просто исчезло из моей жизни. Мы работаем, выживаем - и на этом всё.

Фото: Медиамакс

Так занятие блогингом стало криком души. Я решила, что именно блог может стать способом самовыражения и заполнить нехватку творчества. Для начала сняла несколько видео на тему переезда, жизни в Армении и стала выкладывать их с января 2024 года. Неожиданно на меня стали подписываться люди. В какой-то момент я рассказала нашу историю на армянском, и большая аудитория пришла как раз после этого.

Кстати, многие часто удивляются, что я говорю на армянском. Особенно весело бывает в такси, когда водитель уверен, что в машину села «русская Оля», а тут я начинаю отвечать на армянском (смеется-ред.).

Фото: Медиамакс

Кроме блога, после переезда мы с мужем думали, чем будем заниматься здесь. Как-то пришла мысль: а почему бы не заняться экскурсиями? У нас уже был опыт организации экскурсий. Сочи — курортный город, и летом мы иногда успевали подрабатывать в туристической сфере. Бывало, что организовывали туры для танцевальных коллективов из Армении.

Проанализировав местный рынок, сложилось ощущение, что каждый второй армянин, у которого есть машина, занимается экскурсиями (смеется-ред.). В любом случае мы решили попробовать, используя то, что хорошо понимаем российский менталитет и сможем найти общий язык с россиянами. Продумав концепцию, выбрали название Lav Tour. Не Love (любовь — англ.), а Լավ (хороший — арм.). Получается двусмысленно, как и задумано (улыбается-ред).

Фото: семейный архив

В основном к нам обращаются россияне. Бывают и русскоязычные туристы из Европы. Для начала мы выбрали направление, которое хорошо знаем. Возили туры в Талин, крепость Даштадем и местные старинные монастыри. Сейчас путешествуем уже по всей стране. Недавно смогли купить внедорожник, чтобы поднимать людей в горы.

Я очень люблю наш проект. Он для меня как третий ребенок (смеется-ред.). Мы считаем себя ответственными за впечатления о стране, о нашей стране. Армения стала моей, теперь и официально, так как, кроме корней, я уже гражданка. Мы хотим, чтобы эти впечатления стали незабываемыми.

«Армения — место, куда я хочу возвращаться»

У нас с Арменией настоящая, искренняя любовь. Здесь я чувствую себя дома. Оборачиваясь назад, понимаю, что такого чувства у меня не было никогда и нигде.

Мы очень хотим путешествовать, познавать мир, и я наконец-то нашла место, куда мне бы хотелось возвращаться домой. Это очень приятное чувство.

Что касается планов на будущее, сейчас у нашей семьи нет своего жилья, но есть мечта-цель. Однажды мы купим землю в одном из красивых регионов Армении и построим на ней свой дом.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян