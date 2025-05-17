Жизнь и учеба питерских студентов в Ереване

Милана Костина, Лиза Нечаева, Виктория Оврамец и Владислав Ратушняк - студенты Санкт-Петербургского государственного университета. В Ереван они приехали в начале года - по программе студенческого обмена. До конца семестра они учатся в Ереванском государственном университете, пополняя знания на разных факультетах и кафедрах ЕГУ.

Фото: Медиамакс

«В Армении я впервые и мне безумно нравится»

Милана Костина

Мне 21 год, в Санкт-Петербургском государственном университете я учусь на факультете истории искусств. В Ереване учусь на факультете истории ЕГУ, но у меня много дополнительных занятий, связанных с армянским искусством.

Милана Костина Фото: Медиамакс

В программе студенческого обмена было три этапа поступления, и, соответственно, три страны на выбор. Мне больше других была интересна Армения. Здесь я впервые и мне безумно нравится.

Лиза Нечаева

Мне 20 лет, учусь в Высшей школе журналистики СПбГУ, на кафедре медиа дизайна и фотографии.

Лиза Нечаева Фото: Медиамакс

Для обучения по обмену я выбрала Армению, потому что искала страну с колоритной историей, где есть что прочувствовать.

Виктория Оврамец

Мне тоже 20 лет, мы с Лизой учимся на одном факультете. Параллельно работаю журналистом и из Еревана продолжаю совмещать работу с учебой.

Виктория Оврамец Фото: Медиамакс

В Ереване учусь на двух факультетах – журналистики и истории. Вместе с Миланой и Лизой мы изучаем армянское искусство, психологию искусства и другие предметы, связанные с историей.

Владислав Ратушняк

Я учусь на факультете международной журналистики, и меня очень интересуют вопросы международных отношений и политики.

Владислав Ратушняк Фото: Медиамакс

К сожалению, на нашем факультете мы проходим эти предметы не в том объеме, в котором мне бы хотелось и именно по этой причине я решил изучать их и в других странах. Я выбрал Армению, и здесь мне очень интересно. Мои основные предметы - на факультете международных отношений ЕГУ. Также я взял несколько предметов на факультете журналистики.

Жизнь в общежитии и бытовые вопросы

Лиза

С девочками мы живем в одной комнате, в студенческом общежитии. К сожалению, есть некоторые бытовые сложности. Например, на весь этаж общая кухня, в которой работает только одна конфорка. Но проблемы с кухней компенсируются столовой, цены в которой достаточно демократичные.

Виктория

Наше общежитие ремонтировали в 2018 году. Там все красиво. Могу даже сказать, что она выглядит лучше, чем общежития во многих российских университетах.

Фото: Медиамакс

Но есть и проблемы. Когда мы заехали в начале февраля, было ужасно холодно. Мы как-то затыкали окна, батареи грели очень слабо. Приходилось спать в свитерах, пока не раздобыли обогреватель.

Дружба с итальянцами и колумбийцем

Лиза

Мы познакомились с группой итальянцев. Они, как и мы, приехали в Ереван по учебе. Один из них, Витторио, отлично знает русский, он будущий лингвист.

Мы между собой часто обсуждали, что хотим выучить итальянский и в дальнейшем, возможно, поехать учится в Италию. Вот так совпало (смеется – ред.).

Виктория

Мы также встретили в Армении колумбийца, который идеально знает русский. Он родился в Колумбии, учился в Ростове-на-Дону и оттуда по обмену приехал в Армению.

Так что, у нас большая компания, в которой много разных людей, языков и национальностей (улыбается – ред.).

«К нам все относятся по-доброму»

Владислав

Один из моих преподавателей сразу после знакомства сказал, что можем обращаться к нему, если будут какие-либо трудности.

Фото: Медиамакс

После первого занятия он повел меня и другую иностранную студентку на прогулку в окрестностях университета. Рассказал нам историю Кольцевого сада, здания Дома радио, показал несколько хороших столовых.

Лиза

Наша преподавательница по истории Армении XX века каждую неделю водит нас по музеям. Мы встречаемся с ней на кафедре и идем пешком, по дороге она рассказывает много интересного про город.

Фото: Медиамакс

Другая преподавательница работает в министерстве юстиции Армении. Однажды она пригласила нас в министерство, и мы занимались прямо в ее кабинете, пили чай. Все это очень здорово и не очень привычно для нас. В Армении к нам все относятся по-доброму и это очень приятно.

Фото: Медиамакс

Досуг в Армении

Милана

Нашим любимым рестораном стал «Тун лагмаджо».

Фото: Медиамакс

Виктория

Так как я совмещаю работу и учебу, свободное время в основном бывает только на выходных. Недавно мы были в горах, планируем еще несколько путешествий.

Лиза

В Ехегисе мы остановились в очень красивом отеле. Были в восторге от гор и на следующий день познакомились с владельцем отеля, который повез нас в деревню, где мы катались с горы на санках с местными детьми. Было очень весело (смеется – ред.).

Фото: Медиамакс

Владислав

А я очень люблю гулять в Ереване. Мне нравится, что в городе много подъемов и спусков, что делает некоторые маршруты сложными. Из любимых мест у меня Северный проспект и стадион «Раздан».

Милана

А еще мы с Владом ездили в Эчмиадзин и случайно встретили у кафедрального собора Католикоса всех армян, который нас благословил.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян