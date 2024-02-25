Печенька, Чепуха и клиника «Шунн у катун», открытая релокантами в Ванадзоре

Трудно найти армянина, а тем более родом из Лорийского региона, который не знал бы произведение Ованеса Туманяна «Шунн у катун» («Собака и кот»). Но с начала 2024 года словосочетание «Шунн у катун» Туманяна заиграло «новыми красками». В городе Ванадзор, по счастливой случайности- именно на улице Туманяна, открылась первая в регионе ветеринарная клиника «Шунн у катун». Проект реализован фондом «Перспектива», который оказывает содействие развитию социальных и предпринимательских идей в регионе.

В беседе с Медиамакс директор фонда Юлия Клиновая и соучредитель клиники Динара Шифулина рассказали о проекте и поделились историями «хвостиков», которым в «Шунн у катун» уже успели помочь.

Идея ветеринарной клиники

Юлия Клиновая, директор фонда «Перспектива», соучредитель клиники

В Ванадзор мы переехали в марте 2022 года. Город был выбран не случайно, так как еще живя в Москве, мы развивали активное сотрудничество с нашими партнерами здесь, а с 2021 года планировалось открытие офиса фонда «Перспектива» в Ванадзоре. 23 февраля 2022 года офис был открыт, 24 февраля произошли всем известные события, которые заставили нас пересмотреть приоритеты. Так мы приехали и остались в Ванадзоре.

Юлия Клиновая

Фонд содействует социальным и предпринимательским проектам в регионе. Открытие первой и единственной ветеринарной клиники в Лори является как раз одной из таких идей. Да, может быть, она не меняет мир, но делает жизнь людей проще.

С 2022 года в Ванадзор и близлежащие населенные пункты переезжало много релокантов и репатриантов, которые брали с собой домашних животных. Это замечательно, что люди находили шанс привести с собой четвероногих друзей, потому что было много историй, когда при переезде животных оставляли.

В Ванадзоре начало расти количество домашних животных и нельзя было не заметить животных, которые живут на улице, без хозяев. Питомец внезапно заболевает или бездомный пес попадает под машину и его нужно срочно вести в Ереван (примерно 120км от Ванадзора – ред.). Если это ночь, то и в столице работает всего одна клиника, для транспортировки нужно найти транспорт, а если животное проходит курс лечения, то хозяину надо искать, где пожить в Ереване. Это затратно не только в финансовом плане, но и в смысле потери времени и сил. А ведь еще надо успеть довести заболевшего питомца.

Фото: Ветлиника «Шунн у катун» в Ванадзоре

Что касается бездомных животных, очень больно смотреть как эти мохнатые ребята голодают, мерзнут и умирают очень тяжелыми смертями, в том числе от вирусов, по которым не проводится профилактика. Как по три раза в год рождаются щенки и погибают на улицах, потому что не проводится стерилизация. Да, администрация города старается решить проблему, но кроме бюджетных средств, городу нужны кадровые и технологические решения.

Именно по всем этим причинам идея открытия ветеринарной клиники в Ванадзоре «лежала на поверхности».

Армения – страна возможностей

Юлия Клиновая

Для реализации проекта мы составили бизнес-план, прописали финансовые показатели и очень быстро откликнулись релоканты, репатрианты и местные жители. В итоге у нас собралось 16 учредителей, что редкое явление для небольших бизнесов. По крайней мере я не видела успешных случаев с количеством учредителей более четырех. Однако Армения - страна возможностей, это нельзя не отметить (улыбается – ред.). Для кого-то из учредителей решающим фактором была любовь к животным, у других - развитие города, так как ветеринарная клиника – это социальный проект.

«Слава богу, что вы есть!»

Юлия Клиновая

Конечно, мы знали про произведение армянского писателя Ованеса Туманяна «Шунн у катун» и видим счастливый знак в том, что после долгих поисков нашли помещение для клиники именно на улице Туманяна.

Это название предложил один из учредителей клиники, репатриант. В дальнейшем вариант «Шунн у катун» был выбран демократическим путем, большинством голосов учредителей. Кстати, все они люди самых разных профессий: учителя, врачи, графические дизайнеры, юристы, специалисты по финансам и бухгалтерии, IT специалисты, управленцы и владельцы других бизнесов.

Фото: Ветлиника «Шунн у катун» в Ванадзоре

Да, начало было не легким. Мы сталкивались со сложностями как на этапе регистрации клиники, перевозки аппаратуры, так и с поиском помещения. Но в итоге нам повезло и с арендодателями, и с соседями, и с названиями клиники и улицы (улыбается – ред.). Самое важное это отзывы, которые получаешь от посетителей. Их можно объединить в одно предложение - «Слава богу, что вы есть!».

Приятно удивило количество питомцев в Ванадзоре

Динара Шифулина, соучредитель клиники «Шунн у катун», проектный менеджер

Сейчас поток в клинике очень большой, так как она единственная не только в Ванадзоре, но и во всем регионе. Ближайшая ветклиника находится в городе Дилижан (40 км от Ванадзора- ред.), но там работает всего один кабинет и его не хватает.

Динара Шифулина

Сейчас к нам приезжают как из Дилижана, Иджевана, так и других близлежащих городов. В числе посетителей - релоканты со своими питомцами и очень много местных. Нас приятно удивило количество питомцев в Ванадзоре и других региональных городах.

До нас здесь, конечно, были ветеринарные врачи, но они в основном занимаются сельскохозяйственными животными. Так что поток у нас большой. Думаю, это обусловлено еще и тем, что специально ради проекта в Ванадзор переехал высококвалифицированный ветеринарный врач из России.

«У нас большие планы»

Динара Шифулина

У нас большие планы. Собираемся начать сотрудничество с Национальным аграрным университетом Армении по подготовке специалистов, которые будут проходить практику в нашей клинике. В планах открытие стационара.

Фото: Ветлиника «Шунн у катун» в Ванадзоре

Что касается аппаратуры, то сейчас в «Шунн у катун» есть аппараты УЗИ и хирургии. К сожалению, пока нет рентген-аппарата, но мы ищем возможности для его приобретения. Кроме того, у нас официальное партнерское соглашение с ереванской ветеринарной клиникой Vetexpert и они нам очень помогают в плане диагностики и лабораторных исследований. В режиме «день в день» мы можем отправить анализы в Ереван и получить ответы.

Помощь бездомным животным

Динара Шифулина

Учредители клиники изначально приняли решение, что в случае с бездомными животными часть манипуляций и диагностики клиника возьмет на себя. То есть, часть расходов покрывает клиника, а другую часть – человек, который привез животное. В случаях, когда такой возможности нет, объявляется краудфандинг. Так же по инициативе Юлии Клиновой и фонда «Перспектива» еще год назад мы расставили в городе банки для сбора средств на помощь бездомным животным. Они находятся на восьми площадках - в кафе, аптеках и зоомагазинах.

Мы помогали бездомным животным еще до открытия клиники. Делали операции, проводили стерилизацию, отдавали на передержку и пытались найти хозяев. Это очень больной вопрос. Сейчас надеемся привлечь внимание к проблеме, найти финансирование, может быть, какие-то гранты, чтобы проводить массовую стерилизацию и профилактику по некоторым заболеваниям. Юлия Клиновая в рабочей группе администрации города и участвует в обсуждении этого вопроса.

Фото: Ветлиника «Шунн у катун» в Ванадзоре

Поскольку я специалист в сфере IT, у нас в планах разработать цифровые решения. Думаем о создании базы ведения бездомных собак на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. С ее помощью будет возможно идентифицировать животное вне зависимости от того, есть на нем бирка, или нет. Мы сможем точно знать, какие прививки получала эта собака и когда.

Печенька собирается в Америку, а у Чепухи теперь свой дом

Динара Шифулина

В процессе открытия клиники и в течение работы было много сложностей. Но больше приятных и теплых моментов. Один из них произошел как раз недавно. Месяц назад к нам принесли щенка, который разодрал себе лапки до кости. Наш врач провела операцию, и мы нашли собачке передержку. Со временем у нее появилось имя – Печенька, а зоозащитница из Ванадзора – Армине, смогла найти ей семью в США. Сейчас готовятся документы, после чего наша Печенька полетит в Америку (улыбается – ред.).

Печенька

Был еще случай, когда ребята релоканты нашли котенка, точнее, буквально вырвали его из зубов собак на улице. После оказания помощи мы стали искать ему хозяев и попросили нашего соседа и друга взять котенка на пару дней к себе.

Чепуха

Через несколько дней мы нашли хозяйку, а вот наш друг настолько привязался к Чепухе, так он назвал котенка, что отказался его отдавать. Чтобы не расстраивать потенциальную хозяйку, мы срочно нашли еще одного котенка и в итоге два «хвостика» были пристроены в добрые руки.

Яна Шахраманян

Фото: Дмитрия Кохановича