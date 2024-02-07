«Это наш Ереван» - «дом у «России»» Анны Черкашевой

«Миллиметровка» или «Три лица одного дома» - выставка проекта художницы Анны Черкашевой открылась на втором этаже книжного магазина «Зангак» (ул. Абовяна 7) 14 января 2024 года и продлится до 10 февраля.

С июня по декабрь 2023 года Анна рисовала дом по адресу Агатангехоса 7, напротив бывшего кинотеатра «Россия». Балкон за балконом, окно за окном на бумагу с помощью акварели ложились не только реалистичная картинка дома, но и жизнь, настроение и привычки его жителей.

В дальнейшем к проекту присоединился архитектор Карен Бальян, открыв «внутренности» дома, показав его первоначальный проект 1965 года и идею реконструкции в 1970-х.

О процессе работы и жизни «дома у России», как его называет сама автор, мы поговорили с Анной Черкашевой.

Аргентина, Армения и все страны на букву «А»

Я художник, экспозиционер и графический дизайнер из Санкт-Петербурга. В Армении оказалась довольно случайно, в общем, как и почти всегда случается в моей жизни (улыбается – ред.).

Анна Черкашева Фото: Медиамакс

Как-то я решила объехать все страны мира на букву «А» и начать с Аргентины. Но ко мне пришел друг и сказал – «а давай начнем с Армении, поживем, посмотрим, потом и в Аргентину можно». Ну я и ответила – «а давай» (смеется – ред.). До этого в Армении никогда не была. Живу здесь уже 1,5 года.

Знакомство с «домом у России»

Во время своих путешествий я всегда рисовала архитектуру. В Армении получилось так, что я активно взяла акварельные краски. Раньше мои рисунки были графическими, одной линией. Мне этого было достаточно. Здесь я поняла, что линией не обойтись, потому что есть много оттенков. Сначала восхищалась туфом, разглядывала оттенки розового и решила, что передать это сможет только акварель. Именно так, я прочувствовала Армению и для меня тоже это стало новым стилем.

Фото: Медиамакс

В Ереване я начала рисовать вид из своего окна, некоторые здания в центре города. Однажды нарисовала домик напротив здания Службы национальной безопасности Армении. Случайно села, рисую и тут ко мне подходят – «вот этот дом рисуете, а этот - нет» (смеется – ред.). Начался этап, когда я много рисовала фасады. Затем мы превращали эти рисунки в открытки, и с ними участвовали в разных ярмарках. Когда люди рассматривали мои работы, часто путали один из домов как раз с домом у «России», о котором на тот момент я и не знала. На открытке был дом, который виден из моего окна, но после того, как человек 20 сказали мне – «это же дом у «России»», мы с другом решили - ну пойдем, посмотрим на него.

Фото: Медиамакс

С первого взгляда я вздрогнула. Не в позитивном смысле этого слова. Еще все балконы дома мне показались зелеными, а с этим цветом у меня проблема. Я даже специально убираю его из красок, так как зеленый - не мое.

Но все-таки я решила приглядеться. Походила, пообщались с людьми. Узнали, где можно сесть и порисовать. Зашла в коньячный магазинчик напротив дома, разговорилась и они сказали – «пожалуйста, приходите, рисуйте». Даже выдали мне стул перед входом. Так начался процесс работы и с июня до конца декабря 2023 года я ходила к дому у «России» как на работу, почти каждый день, и рисовала по 2-4 часа.

«Какой ужасный дом!» и счастье за шторкой в горошек

После более близкого знакомство с домом первое ощущение поменялось. Начинаешь всматриваться, видишь не общую картину, а рассматриваешь каждый балкончик. Я стала сталкиваться с жизнью людей, в каком-то смысле наблюдать за ней. Видеть, какая она разная, какие привычки у каждого жителя. Вот женщина на секунду вышла на балкон, встряхнула тряпочку и исчезла. А вот классический дяденька курит у окна в одной майке, хотя на улице зима. Мне очень понравился балкончик, где сидели две девочки. Кому-то может показаться, что они пьют вино, но они рисовали.

Фото: Медиамакс

В каждом окне и балконе своя история, а еще ощущение уюта. Это чувство, когда горит свет, висит шторка в горошек, а ты на улице, смотришь в это окно и думаешь – там, наверное, чай пьют или ложатся спать. И кажется – вот оно, счастье или сама жизнь. За шторками, конечно что угодно может происходить (смеется – ред.), но все равно есть ощущение, что это счастье.

Я заметила, что у каждого жителя дома своя, по-своему уютная жизнь. Люди пытаются как-то обустроить свой балкон, навести красоту и только в общей картине это кажется чем-то несуразным.

Анна Черкашева Фото: Медиамакс

Большинство прохожих, замечая, что я рисую, восклицали: «Какой ужасный дом! Зачем вы его рисуете?». Потом еще добавляли – «ну вы, конечно, рисуете его более красивым», на что я отвечала, что передаю все как есть. Даже выходящих на балкон людей я старалась быстро зарисовать, так как хотелось запечатлеть именно их образ. В проекте нет выдуманных деталей, образов или событий. Я просто передала отрывки из жизни дома.

Вообще он очень сложный для переваривания. Но мы же привыкли все время куда-то спешить, бросать взгляд на что-то и бежать дальше. А в этот дом стоит всматриваться и только тогда можно его раскрыть.

Фото: Медиамакс

Кто-то с упреком написал мне – «Ну и что, теперь мы начинаем воспевать все это как красоту?!». Нет, наоборот. Я просто предлагаю всмотреться. Мое счастье, когда люди говорят, что после выставки стали по-другому смотреть на дома. Значит я достигла какой-то цели. А может после этого у кого-нибудь родится желание что-то изменить к лучшему.

Анна Черкашева Фото: Медиамакс

Этот проект - не просто картинка. Он о знакомстве с людьми, их жизнью, отношениями. Я сейчас даже думаю, вот попаду в Италию, и что там рисовать? Там же все красиво (смеется – ред.), а хочется чего-то большего.

«Это жизнь, все меняется»

В течении моей работы дом трансформировался. Он был живым и жил своей жизнью. На одном из балкончиков, например, начали ремонт. В первые секунды это было разочарование, потому что я уже нарисовала все его линии. Там был совершенно другой потолок, другие шкафы, а потом все убрали и появились три парня. Один ел апельсин, а другие работали.

Фото: Медиамакс

Я решила нарисовать их и процесс изменения. Вокруг все переживали, говорили – «а как вы будете рисовать, там же ремонт делают!» Я отвечала – так это же жизнь, все меняется.

Три лица одного дома

Когда долго сидишь около дома, конечно, возникает вопрос - а как это было, как задумывалось архитекторами? Всегда была мысль найти проект дома и мне посчастливилось познакомиться с Кареном Бальяном, архитектором, который написал книги про армянский модернизм и про архитектора Джима Торосяна, который как раз и был одним из авторов проекта дома у «России». Кстати, архитекторы этот дом называли «Миллиметровка», отсюда и официальное название нашего проекта.

Дом по адресу Агатангехоса 7 в 1967 году Фото: Медиамакс

Именно Карен сумел найти фотографии дома в первые годы после постройки.

Уже в 1970-х стеклянные балконы себя не оправдали, они легко ломались и архитекторы задумывали переделать их. Был проект, который так и остался на бумаге.

План реконструкции дома в 70-х Фото: Медиамакс

Я очень рада, что с помощью Карена Бальяна мы смогли сделать проект объемным, показав три лица дома – каким он был, каким его хотели сделать и какой он сейчас.

«Не мешайте, человек работает, вон ей еще сколько рисовать»

Я рисовала архитектуру в разных странах и так как все это в основном происходит на улице, много общалась с людьми. Армения стала первой страной, где люди очень доброжелательно и уважительно отнеслись к моей работе. Человек работает, мешать не будем, но аккуратно оставим ей конфетку или угостим кофе.

Начала я рисовать перед коньячным магазином, где, как я уже сказала, мне выдали стул. А после похолодания пустили в сам магазин, выделили место за кассой. Потом я перебралась в парикмахерскую по соседству, так как дом длинный и нужно было видеть все его части. Там тоже мне выделили место и просто сказали – творите! Было очень приятно. Владелец парикмахерской – Арсен, приходил на выставку, было видно, что он за меня рад.

Яна Шахраманян беседует с Анной Черкашевой Фото: Медиамакс

В коньячном магазине была женщина – Гоар, которая следила, чтобы мне никто не мешал и не отвлекал. Еще на улице если кто-то разговаривал со мной больше двух минут, она выходила из магазина и на армянском строго говорила – «не мешайте, человек работает, вон ей еще сколько рисовать, а уже холодно». А когда я перебралась в сам магазин, к хозяину во время обеда приходили друзья, пили кофе, разговаривали. Гоар каждый раз подходила ко мне и спрашивала - «Они тебе мешают? Ты мне только скажи, если да – всех разгоню». И интересно, что ее реально все слушали (смеется – ред.).

«Это наш Ереван»

Конечно, была идея пригласить на выставку жителей дома. В мыслях все идеально получается (улыбается – ред.), но так как перед открытием ты дорисовываешь, работаешь над афишей и экспозицией, как-то не получилось.

Анна Черкашева Фото: Медиамакс

Но, думаю, эта тема сейчас на поверхности, многие архитекторы пишут про эпоху модернизма. Кажется, что-то ускользает и хочется это законсервировать, запечатлеть. Поэтому хочется, чтобы картины продолжали жить, может в дальнейшем мы еще что-то придумаем.

Особенно приятно, когда приходят местные, смотрят на картины и с улыбкой говорят – «это наш Ереван». Значит мне удалось уловить и передать это чувство.

Яна Шахраманян

Фото: Эмин Аристакесян