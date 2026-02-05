Азербайджан в «Файлах Эпштейна»: Султан бин Сулаем, Эхуд Барак, Дэвид Стерн и другие

Ознакомление с файлами «Дела Эпштейна», опубликованными на сайте министерства юстиции США, позволяет сделать вывод о том, что Южный Кавказ и особенно Азербайджан представляли для финансиста определенный интерес.

Финансист Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили бывший президент США Билл Клинтон и действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Президент Азербайджана - мой хороший друг»

18 сентября 2011 года Джеффри Эпштейн пишет электронное письмо адресату по имени Султан бин Сулаем:

«Ты все еще планируешь приехать в США? Как тебе Баку?».

Султан бин Сулаем отвечает на следующий день:

«Баку - фантастический».

В тот же день, отвечая на другое письмо Эпштейна, бин Сулаем сообщает интересные сведения о своих отношениях с президентом Азербайджана:

«Баку – очень красивый город, красивее Парижа, поверь мне. Если ты когда-либо решишь поехать туда, я составлю тебе компанию и мы встретимся с президентом - он мой хороший друг, он очень умный и напоминает мне Шейха Мохаммеда».

Султан Ахмед бин Сулаем и Джеффри Эпштейн Фото: REUTERS/«Файлы Эпштейна

Султан Ахмед бин Сулаем - представитель одной из самых влиятельных семей Дубая. Его отец был советником правящей династии.

Султан бин Сулаем является председателем совета и генеральным директором DP World – мультинациональной логистической компании со штаб-квартирой в Дубае. По состоянию на 2010 год DP World считалась третьей портовой компанией в мире. На сайте компании говорится, что DP World ежедневно транспортирует 10 процентов мирового грузопотока.

Султан Ахмед бин Сулаем и президент Сирии Ахмед аш-Шараа после подписания соглашения Фото: Dubai Media Office

В июле 2025 года DP World подписала с правительством Сирии 30-летнее концессионное соглашение о развитии порта Тартус. Компания вложит 800 миллионов долларов с целью сделать Тартус «региональным хабом, соединяющим Южную Европу, Ближний Восток т Северную Африку».

«Он проснулся?»

6 марта 2013 года Джеффри Эпштейн пишет Нили Приелл - супруге бывшего премье-министра Израиля Эхуда Барака:

«Он проснулся?».

Приелл отвечает: «Да, он позвонит тебе через пару минут».

В следующем письме супруга Барака пишет, что 7 мая он будет выступать в Баку, после чего они отправятся в Лас Вегас, где на 8 мая назначено другое выступление.

Эхуд Барак в 2013 году Фото: REUTERS

«Можешь представить себе два более далеких друг от друга места, где следует быть в течение 24 часов», - иронизирует она.

Оставив пост премьер-министра Израиля в 2001 году, Барак переехал в США и работал старшим советником американской компании Electronic Data Systems. Cкорее всего, он посещал Баку именно в этом качестве.

«Попытка взлома была осуществлена в Баку»

В декабре 2016 года Джеффри Эпштейн переписывается с исполнительным директором Hyatt Hotels Coporation Томом Прицкером и сообщает, что его сервер пытались взломать из Малайзии.

Прицкер пишет в ответ:

«У нас была попытка взлома сервера отеля из того же источника, посредством которого пытались взломать сервер Демократической партии».

Он выражает мнение, что взломщиков интересовала финансовая информация.

Эпштейн отвечает: «Возможно, русским нужна информация с кредитных карт. Вряд ли сервер Демпартии взломало государство, скорее всего - китайцы».

Прицкер пишет в ответ: «Мы убрали информацию о кредитных картах с серверов. Попытка взлома была осуществлена в Баку во время одной из конференций».

«Иметь дело с тобой было неразумно»

9 марта 2011 года человек по имени Дэвид Стерн пишет Эпштейну:

«Остаток дня был более спокойным и сдержанным. Тема теперь, похоже, следующая: PA под пристальным вниманием за дела с Азербайджаном и Туркменистаном (одобренные правительством!), он пользуется полной поддержкой своей мамы и признал, что иметь дело с тобой было неразумно».

Дэвид Стерн

Дэвид Стерн – скончавшийся в 2020 году бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). В СМИ есть публикации о том, что в переписке Стерна и Эпштейна от 21 мая 2014 года фигурировали «оргии».

Скорее всего, PA - это инициалы принца Эндрю (Prince Andrew), а мамой является королева Великобритании Елизавета.

«Нам бы очень этого хотелось»

14 октября 2013 года Эпштейну пишет норвежский политик Турбьёрн Ягланд, занимавший тогда пост генерального секретаря Совета Европы:

Письмо начинается так: «Привет, Джеффри, хотел бы вернуться к теме возможного визита на твой остров. Нам бы очень этого хотелось: прибыть 21 или 22 декабря и отбыть 2 или 3 января, в зависимости от цен на билеты, которые могут сильно различаться».

Турбьёрн Ягланд Фото: Совет Европы

И в завершение:

«Эту неделю я проведу в Страсбурге, после долгого путешествия – Армения, Вена, Афины, Лондон, Белград и Подгорица».

«Терье пригласил тебя в Баку и Астану»

Ягланд был не единственным норвежским политиком, с которым общался Эпштейн.

2 марта 2014 года неназванный адресат пишет Эпштейну:

«Терье пригласил тебя в Баку и Астану».

В 1993 году Терье Руд-Ларсен был назначен посланником и специальным советником ближневосточного мирного процесса, с середины 1994 года работал специальным координатором ООН по делам оккупированных территорий. С 2004 по 2020 гг. он руководил Международным институтом мира (IPI) в Нью-Йорке и был вынужден оставить свой пост из-за выявившихся связей с Эпштейном и сообщений о том, что структуры последнего выделили IPI 650 тысяч долларов.

2 марта 2014 года Эпштейн пишет Терье Руд-Ларсену:

«Терье, в Баку и Астану поедет Светлана, пожалуйста, пусть Камилла скоординирует».

«Я встретился с этой моделью и необыкновенно провел время»

18 сентября 2015 года человек по имени Джим Миллер «прикрепляет» к письму фотографию и пишет Эпштейну:

«Я с визитом в Азербайджане. Встретился с этой моделью и необыкновенно провел время».

Джим Миллер Фото: NYFA

Скорее всего, Джим Миллер – вице-президент Академии кино Нью-Йорка по вопросам стратегических инициатив. Во всяком случае, на сайте академии есть датированное январем 2015 года сообщение о визите Миллера в Баку и его встречах в министерстве образования Азербайджана. Не исключено, что сентябрьский визит был продолжением контактов, начатых в начале года.

«Азербайджанские спонсоры невероятно разочарованы»

21 мая 2014 года человек по имени Джо Меранте пишет брату Эпштейна Марку:

«Мы планируем привезти группу конгрессменов в Азербайджан с 31 мая по 4 июня, но один из членов делегации сегодня «выпал». Азербайджанские спонсоры невероятно разочарованы и огорчены и попросили нас приложить все силы, чтобы предложить новую кандидатуру – представителя медиа, банковской или образовательной сферы. Перелеты и проживание - первый класс. Программа включает встречи с президентом, министрами. В Азербайджане экономический бум и они ищут партнеров и сферы для инвестиций, так что визит может быть удовольствием и выгодой одновременно».

Марк Эпштейн пересылает это сообщение брату и пишет: «Если знаешь кого-то, кому хотел бы это предложить, дай мне знать».

«Грузинский парень»

30 марта 2010 года помощник председателя нью-йоркского семейного фонда The Falconwood Corporation (Henry Jarecki Family Office) Диана Виллабон пишет письмо главе инвестиционной компании Gresham Investment Management Дагласу Хепворту с темой “Georgian Guy”:

«Доктор Ярецки и Джим Миллер будут встречаться с основателем Свободного университета в Грузии Кахой Бендукидзе и хотел бы знать - не захотите ли вы присоедниться?».

В тот же день Диана Виллабон пишет Эпштейну: «Доктор Ярецки хотел бы знать ваше мнение на этот счет».

Ара Тадевосян