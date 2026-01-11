«Блеф Шеварднадзе» и угрозы Хаменеи в расскреченной беседе Буша и Путина

Организация «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона опубликовала очередную порцию стенограмм встреч и телефонных бесед президентов США и России Дорджа Буша и Владимира Путина.

Утром 27 июня 2002 два лидера встретились в Кананаскисе (Канада) в рамках саммита стран «Большой восьмерки» (G8) и посвятили большую часть беседы иранской ядерной программе и присутствию чеченских боевиков на территории Грузии.

Стенограмма начинается так:

Президент Буш: Делаем хорошие успехи по Ирану.

Президент Путин: Я прочитал ваше письмо и провел хорошую встречу. Вы правы, я согласен, что мы делаем успехи. Я изучил некоторую информацию. Ключевое — не допустить, чтобы иранцы создали ядерный цикл. Это означает технологию и оборудование для плутония оружейного качества. Я дал дополнительные указания моему министру атомной энергии. У него есть контакты с вашими специалистами. Существует постоянная рабочая группа, с которой он будет поддерживать связь. Он чистый. Он не вовлечен ни в какую коммерческую деятельность. Мы могли бы создать еще одну группу по биологическому оружию. Попросите Конди (Кондолиза Райс-Медиамакс) подумать о том, как действительно решить обе эти проблемы. Что касается отработанного топлива, есть некоторый прогресс. Я сказал иранцам, что мы не будем поставлять никакого топлива, пока они не согласятся, что отработанное топливо возвращается в Россию. Мы подписали с ними протокол. Они сопротивляются внесению поправок.

Лидеры страны «Большой восьмерки» в Кананаскисе 27 июня 2002 года Фото: REUTERS

Президент Буш: Вы понимаете их натуру, они хуже саудитов. За ними нужно следить.

Президент Путин: Что касается Ирана, у меня были очень тяжелые чувства после встречи с Хатами. Аснар рассказал мне кое-что интересное. Аснар рассказал мне о своей встрече с Хаменеи. Он сказал, что вместо приветствия тот просто посмотрел на него и скаазал: «Мы уничтожим Израиль, вы один из наших врагов?». Аснар сказал, что был поражен. Чем теснее мы работаем вместе, тем лучше.

На встрече Буш и Путин говорят и о «чеченской проблеме» в Грузии:

Президент Буш: Грузия - я знаю: вы не думаете, что грузины могут справиться с работой. Они испуганы перспективой совместных операций.

Президент Путин: Мы не будем настаивать.

Президент Буш: Им нужно идти и поймать убийц.

Президент Путин: Они не будут.

Президент Буш: Позвольте мне надавить сильнее. Если они не не схватят их, мы сможем придумать, как достать убийц Аль-Каиды. Мы хотим, чтобы они были мертвы. Моя обеспокоенность по поводу Грузии не о вашей цели. Мы видим различные разговоры об угрозах США и России из этого региона. У нас есть обязательство помочь вам с ними бороться.

Президент Путин: Все должно быть проверено и открыто. Мы не будем делать никаких передвижений на их территории. Но если действия заставит террористов перейти на нашу территорию, мы не будем ждать. Мы ударим по ним в Грузии. Горы очень высокие. Если они перейдут через горы, мы их не поймаем. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать этой ситуации, но если мы увидим, что они движутся к нам, мы нанесем удар. Я издал приказ. Мы развертываем войска, чтобы блокировать границу.

Джордж Буш и Владимир Путин в Кананаскисе 27 июня 2002 года Фото: REUTERS

Президент Буш: Нам нужно разработать план. Такой, о котором вы знаете. Мы разработаем совместно. План, который скажет грузинам, что делать. Может быть, они не смогут это сделать, но нам нужно дать им шанс.

Президент Путин: Они не будут драться, они вовлечены в торговлю наркотиками.

Президент Буш: Давайте раскроем блеф Шеварднадзе.

Президент Путин: Для нас достаточно иметь скоординированную деятельность, чтобы мы знали, что они собираются делать. В прошлый раз мы узнали об этом поздно.

Президент Буш: Нам нужно работать над этим вместе. Это очень хороший шанс. Если грузины не смогут это сделать, мы попробуем что-то другое.

Президент Путин: Мы не пойдем на их территорию.