«Так называемый советник» Али Акбар Велаяти в 10 фотографиях

Одним из неожиданных событий этой недели стали высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес главного советника Верховного лидера Ирана, бывшего министра иностранных дел Ирана Али Акбара Велаяти.

Комментируя в интервью телеканалу «Аль-Арабия» реакцию иранских властей на договоренности, достигнутые 8 августа в Вашинтоне между лидерами США, Армении и Азербайджана, Ильхам Алиев, в частности, сказал:

«Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря «официальная позиция», я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, президентами, министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники»

Али Акбар Велаяти был одним из главных действующих лиц международной политики с конца 1980-х и до начала 2000-х, и мы решили представить его деятельность в 10-и архивных фотографиях агентства REUTERS.

***

Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти прибывает в штаб-квартиру ООН в Женеве в августе 1988 года для возобновления переговоров с Ираком о прекращении 8-летней войны.

Фото: Rick Wilking

Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Велаяти с сирийским коллегой Фаруком Аль-Шараа в Дамаске 28 октября 1989 года.

Фото: REUTERS/Ali Jarekji

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе беседует с иранским коллегой Али Акбаром Велаяти в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 29 сентября 1990 года.

Фото: REUTERS/Nina Berman

Али Акбар Велаяти встречается с генеральным секретарем ООН Хавьером Пересом де Куэльяром в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 сентября 1990 года.

Фото: REUTERS/Nina Berman

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает министра иностранных дел Ирана Али Акбаром Велаяти в Алматы 18 апреля 1997 года.

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Евгений Примаков приветствует своего иранского коллегу Али Акбара Велаяти в Москве 26 июня 1997 года.

Фото: REUTERS

Али Акбар Велаяти встречает президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани по прибытии в Стамбул 14 июня 1997 года.

Фото: REUTERS

Лидер ХАМАС Халед Машааль беседует с главным советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным делам Али Акбаром Велаяти после встречи в Дамаске 8 августа 2010 года.

Фото: REUTERS

Главный советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти (справа) и заместитель лидера «Хезболлы» шейх Наим Кассем (в центре) в Бейруте 5 мая 2016 года.

Фото: REUTERS/Aziz Taher

Президент России Владимир Путин и главный советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в Москве в 2018 году.