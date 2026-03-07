В феврале 51% опрошенных проголосовал бы за вступление Армении в ЕС

Ереван /Медиамакс/. 33% жителей Армении полностью поддерживают членство Армении в Европейском союзе, 39% - поддерживают частично.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским Международным республиканским институтом (IRI) с 3 по 13 февраля.

Отвечая на вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о членстве Армении в Европейском союзе, как бы вы проголосовали?», в феврале 2026 года 51% опрошенных ответили, что голосовали бы за вступление в ЕС, 13% - против, 32% не приняли бы участия в голосовании, а 4% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос «Что вы считаете основным преимуществом вступления в ЕС?», 26% отметили укрепление экономики, 14% - усиление безопасности и стабильность, 10% - развитие страны.

При ответе на вопрос «В чем, по-вашему, заключается основной недостаток или опасность вступления в ЕС?», 22% заявили, что «ЕС не будет надежным партнером», 15% - что пострадают национальные ценности, а 12% полагают, что ухудшатся армянские семейные нормы.

Выборка телефонного опроса IRI составила 1 506 человек, включая граждан Армении старше 18 лет и насильственно перемещенных лиц из Арцаха, проживающих в настоящее время в Армении (которые могут являться или не являться гражданами Армении).