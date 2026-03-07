Мнения жителей Армении о преимуществах и рисках TRIPP

Ереван /Медиамакс/. 24% участников опроса в Армении полностью поддерживают проект TRIPP.

Согласно результатам опроса, проведенного американским Международным республиканским институтом (IRI) с 3 по 13 февраля, 20% респондентов частично поддерживают проект, 34% категорически против его реализации, а 13% - против частично. 5% опрошенных не слышали о соглашении, а 4% затруднились ответить.

Отвечая на вопрос «В чем заключается основное преимущество реализации TRIPP?», 30% отметили экономический рост, 19% - установление мира, 16% - выход из блокады, 14% - рост торговли, 10% - обеспечение безопасности, 6% - увеличение государственного бюджета, 4% - развитие страны, 3% - снижение цен.

13% опрошенных отказались или затруднились ответить на вопрос о преимуществах TRIPP.

При ответе на вопрос «В чем основной недостаток реализации TRIPP?», 20% респондентов отметили, что это окажет негативное влияние на экономику, а 16% считают, что граждане враждебных государств получат свободный въезд в Армению.

7% респондентов полагают, что основным недостатком реализации TRIPP может стать угроза потери Сюника.

Выборка телефонного опроса IRI составила 1 506 человек, включая граждан Армении старше 18 лет и насильственно перемещенных лиц из Арцаха, проживающих в настоящее время в Армении (которые могут являться или не являться гражданами Армении).