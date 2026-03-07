80% опрошенных в Армении считают угрозой Азербайджан, 69% - Турцию - Mediamax.am

07 Март 2026
80% опрошенных в Армении считают угрозой Азербайджан, 69% - Турцию


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Наиболее важным политическим партнером для Армении является Россия: так считают 43% участников опроса, проведенного американским Международным республиканским институтом (IRI).

Согласно опросу, 42% считают наиболее важным политическим партнером США, 34% - Иран, 29% - Европейский союз, 27% - Францию, 21% - Китай, 18% - Грузию.

 

80% респондентов считают угрозой Азербайджан, 69% - Турцию, 29% - Россию, 10% - США.

 

Опрос американского Международного республиканского института (IRI) проводился с 3 по 13 февраля 2026 года. Выборка телефонного опроса составила 1 506 человек, включая граждан Армении старше 18 лет и насильственно перемещенных лиц из Арцаха, проживающих в настоящее время в Армении (которые могут являться или не являться гражданами Армении).




