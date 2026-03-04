«Судья, который вынесет приговор Католикосу, будет предан анафеме» - Mediamax.am

05 Март 2026
«Судья, который вынесет приговор Католикосу, будет предан анафеме»


Ереван /Медиамакс/. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиеписков Езрас Нерсисян сказал, что власти Армении могут далеко зайти в преследовании Католикоса всех армян для достижения своих целей.

«Власти используют весь свой административный ресурс для дискредитации духовенства в политических целях, разжигая в обществе нетерпимость к церкви, при этом не гнушаются клеветой и откровенной ложью. Они прекрасно знают: чем наглее ложь, тем легче она усваивается. 

 

От этой власти, которая открыто обманывает народ, ставит себя выше закона, искореняет правосудие и арестовывает по ложным обвинениям духовенство и национальных благотворителей, можно ожидать чего угодно. Не исключено, что ради достижения своих целей власть пойдет еще дальше. Но я не могу поверить, что найдется судья-армянин, который вынесет приговор Католикосу всех армян. Этот человек будет предан анафеме, и народ будет проклинать весь его род», - сказал архиепископ в интервью ТАСС.

 

Езрас Нерсисян  сказал, что церковь готова провести национально-церковный собор при условии уважения со стороны властей Армении конституционных и канонических основ. 




