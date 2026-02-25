Ереван /Медиамакс/. Бывший государственный министр Арцаха, благотворитель Рубен Варданян принял решение не подавать апелляцию на решение бакинского суда.

«Это решение не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты. Это осознанный отказ легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия.

В ходе слушаний происходящее представляло собой не судебное разбирательство, а постановочное действие. Заседания проходили в закрытом режиме, независимые наблюдатели не допускались, ходатайства игнорировались.

Полный текст приговора не был оглашён в судебном заседании. На момент публикации этого заявления семье не предоставлен официальный письменный текст приговора с надлежащим переводом – что является очередным грубым нарушением процессуальных прав и делает невозможным даже формальное понимание оснований для 20 лет лишения свободы.

Апелляция имеет смысл только там, где существует возможность исправить ошибки суда первой инстанции. Но когда нарушения носят системный характер и затрагивают фундаментальные принципы правосудия, апелляция превращается в ещё один инструмент легитимации незаконного преследования.

Подача апелляции в этих условиях означала бы признание того, что судебный процесс хоть как то соответствовал минимальным требованиям права. Это далеко не так.

Рубен сознательно отказывается участвовать в имитации правового процесса. Он не признаёт вынесенный приговор юридическим актом правосудия и считает его частью политически мотивированного и противоправного преследования, которое ничто иное как отказ в правосудии.

Отказ от апелляции – это не завершение борьбы, а отказ участвовать в фарсе», - говорится в заявлении семьи Рубена Варданяна.

Медиамакс напоминает, что ранее бакинский суд приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы.