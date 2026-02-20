В продажу поступил пятый тираж книги «Вано и Вазген»

Ереван /Медиамакс/. В продажу поступило пятое издание книги Ара Тадевосяна и Лусине Гарибян «Вано и Вазген: жизнь и трагедия двух друзей», изданной Медиамакс.

В период с октября 2025 года по февраль 2026 года было продано 3 100 экземпляров книги.

Произведение повествует о государственных деятелях, стоявших у истоков основания Третьей Республики. В книге впервые представлен широкий ряд фактов и свидетельств, позволяющих более детально раскрыть характер взаимоотношений Вано Сирадегяна и Вазгена Саргсяна в различные периоды.

Авторы воздерживаются от оценочных суждений, выражая уверенность в том, что представленный материал позволит читателям самостоятельно сформировать объективное мнение.

В издании приводится множество эпизодов новейшей истории Армении, имеющих ключевое значение для понимания современных реалий.

В феврале 2025 года книга была удостоена премии «Арменпресс» в номинации «Документальный бестселлер года».

До 22 февраля включительно в онлайн-магазине Медиамакс действует специальное предложение: книгу можно приобрести со скидкой 25% по цене 4 350 драмов (вместо обычных 5 800 драмов):

https://premium.mediamax.am/am/books/vano_vazgen