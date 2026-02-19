В Баку назвали «аморальными» призывы к освобождению Варданяна и других

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал «аморальными и неэтичными» призывы к освобождению «обвиняемых в тяжких военных преступлениях».

Гаджиев отметил, что «решение бакинского суда в отношении «олигарха Рубена Варданяна представляет собой не только акт восстановления справедливости, но и символическое и логичное завершение почти 30-летнего конфликта, который причинил большие страдания азербайджанскому народу».

«Продвигая уникальную модель военно-политического урегулирования конфликта и инициируя постконфликтную повестку мира, Азербайджан также обеспечил привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других», - заявил он.

«Мы ожидали, что будут созданы международные суды или трибуналы - такие как Нюрнбергский процесс, Международный трибунал по бывшей Югославии или Международный трибунал по Руанде. Однако в современной несправедливой международной среде даже применение права все чаще становится политизированным и подвергается двойным стандартам», - добавил он.

Гаджиев заявил, что «поэтому Азербайджан организовал открытые судебные процессы и обеспечил правосудие через собственную правовую систему, подавая пример международному сообществу».

«Вместе с тем совершенно аморально и неэтично, что определённые круги - включая некоторых членов Европейского парламента и такие организации, как Amnesty International - призывают к освобождению лиц, обвиняемых в тяжких военных преступлениях», - сказал он.

«Оправдание лица, обвиняемого в военных преступлениях, равносильно легитимизации этих преступлений и соучастию в подрыве принципа ответственности. Устойчивый мир и этническое примирение невозможны без справедливости», - сказал Гаджиев.