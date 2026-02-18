Amnesty International: Приговор Рубену Варданяну стал кульминацией фарса

Ереван /Медиамакс/. Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс назвал «кульминацией фарса» 20-летний приговор Рубену Варданяну, вынесеннный в Баку.

«Сам по себе факт рассмотрения военным судом дела Рубена Варданяна и других обвиняемых - среди которых, как и он сам, несколько гражданских лиц, вызывает серьёзную обеспокоенность и несовместим с гарантиями справедливого судебного разбирательства. Хотя жертвы многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха - как в Армении, так и в Азербайджане - заслуживают правды, справедливости, возмещения ущерба и гарантий неповторения произошедшего, эти обвинительные приговоры являются оскорблением всех жертв преступлений по нормам международного права.

Рубена Варданяна и других обвиняемых, которым инкриминировался целый ряд крайне тяжких преступлений, судили фактически на закрытом заседании. Даже обвинения - более 40 только в отношении Варданяна, включая «терроризм» и «преступления против человечности» - не были полностью преданы огласке в ходе разбирательства. Amnesty International запросила у азербайджанских властей информацию о судебном процессе и доказательной базе, однако не получила ответа. Азербайджан обязан соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека и обеспечить, чтобы все лица, обвиняемые в преступлениях, были преданы суду в полном соответствии с нормами международного права и стандартами справедливого судопроизводства», - заявила Мари Стразерс.