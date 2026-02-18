Нубар Афеян: Мы должны продолжать борьбу за освобождение Рубена Варданяна - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
18 Февраль 2026
1375 просмотров

Нубар Афеян: Мы должны продолжать борьбу за освобождение Рубена Варданяна


Фото: Аврора (архивное фото)


Американо-армянский предприниматель и филантроп Нубар Афеян выступил сегодня с заявлением:

«Я только что узнал, что мой давний друг и партнёр в сфере благотворительности Рубен Варданян, несправедливо заключённый под стражу за отстаивание армянского суверенитета и безопасности в Нагорном Карабахе (Арцахе), приговорён своими тюремщиками в Азербайджане к 20 годам лишения свободы.

 

Это позор. Это абсурд.

 

Все те, кто в мире верит в мир и справедливость, в порядочность и честность, должны продолжать борьбу за его освобождение - и я буду её продолжать.

 

Семья Рубена Варданяна: «Приговор вынесен всему армянскому народу»

Семья Рубена сказала об этом лучше всего: данный приговор - это приговор против армянского народа в целом».




Лента новостей

Общество | Февраль 18, 2026 07:24
Amnesty International: Приговор Рубену Варданяну стал кульминацией фарса

Общество | Февраль 17, 2026 20:01
Нубар Афеян: Мы должны продолжать борьбу за освобождение Рубена Варданяна

Общество | Февраль 17, 2026 12:04
Семья Рубена Варданяна: «Приговор вынесен всему армянскому народу»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026