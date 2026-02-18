Нубар Афеян: Мы должны продолжать борьбу за освобождение Рубена Варданяна

Американо-армянский предприниматель и филантроп Нубар Афеян выступил сегодня с заявлением:

«Я только что узнал, что мой давний друг и партнёр в сфере благотворительности Рубен Варданян, несправедливо заключённый под стражу за отстаивание армянского суверенитета и безопасности в Нагорном Карабахе (Арцахе), приговорён своими тюремщиками в Азербайджане к 20 годам лишения свободы.

Это позор. Это абсурд.

Все те, кто в мире верит в мир и справедливость, в порядочность и честность, должны продолжать борьбу за его освобождение - и я буду её продолжать.

Общество | 2026-02-17 12:04:39 Семья Рубена Варданяна: «Приговор вынесен всему армянскому народу»

Семья Рубена сказала об этом лучше всего: данный приговор - это приговор против армянского народа в целом».