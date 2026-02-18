Семья Рубена Варданяна: «Приговор вынесен всему армянскому народу»

Ереван /Медиамакс/. Семья Рубена Варданяна выступила с заявлением, в котором говорится:

«Сегодня мы узнали, что Рубен Варданян - любимый муж, отец, брат и дедушка - приговорён к 20 годам лишения свободы.

Приговор, вынесенный военным судом в Азербайджане, оказался ужасающим, но ожидаемым. С тех пор как Рубена без всяких оснований задержали 874 дня назад, стало очевидно, что исход этого процесса предопределён. За всё время его содержания под стражей ни по одному из предъявленных обвинений так и не были представлены доказательства.

Всё это время Рубен был лишён каких бы то ни было гарантий, что в его отношении проведут надлежащий правовой процесс, равно как и гарантий доступа к реальной, а не формальной юридической защите, связи с международными адвокатами и возможности присутствия на заседаниях независимых СМИ.

Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана.

Несмотря на попытки разрушить репутацию Рубена как гуманитарного деятеля, филантропа и социального предпринимателя, лидеры гражданского общества и международные обозреватели оказали нашей семье поддержку, которая дала нам силы и надежду.

Все, кто лично знает Рубена или профессионально с ним взаимодействовал, понимают абсурдность и несостоятельность предъявленных ему обвинений.

Судили не только Рубена и армянских заключённых – приговор вынесен всему армянскому народу.

Мы продолжим добиваться освобождения Рубена и армянских заключённых, удерживаемых по политически мотивированным основаниям, и призываем мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества принять все надлежащие меры, в соответствии с нормами международного права, для обеспечения их свободы и защиты прав».