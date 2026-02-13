Осенью 2026 года в Армении внедрят новые биометрические паспорта - Mediamax.am

13 Февраль 2026
Осенью 2026 года в Армении внедрят новые биометрические паспорта


Ереван /Медиамакс/. Процесс внедрения биометрических паспортов и идентификационных карт нового поколения в Армении вступает в завершающую стадию.

«Стоимость биометрического паспорта и идентификационной карты находится на стадии окончательного утверждения, цена будет объявлена в ближайшее время», - заявила сегодня министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян,

 

По ее словам, в настоящее время завершаентся и работа над дизайном биометрического паспорта, который будет представлен общественности в ближайшее время.

 

Паспорта старого образца будут действительны до истечения срока их действия.




