Осенью 2026 года в Армении внедрят новые биометрические паспорта

Ереван /Медиамакс/. Процесс внедрения биометрических паспортов и идентификационных карт нового поколения в Армении вступает в завершающую стадию.

«Стоимость биометрического паспорта и идентификационной карты находится на стадии окончательного утверждения, цена будет объявлена в ближайшее время», - заявила сегодня министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян,

По ее словам, в настоящее время завершаентся и работа над дизайном биометрического паспорта, который будет представлен общественности в ближайшее время.

Паспорта старого образца будут действительны до истечения срока их действия.