Пашинян выступит с лекцией в Польше - Mediamax.am

13 Февраль 2026
Пашинян выступит с лекцией в Польше


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Польский институт международных отношений (PISM) сообщает, что 25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в институте с лекцией на тему «Армения и новая архитектура мира на Южном Кавказе».

 

В сообщении PISM говорится:

 

«Уже более двух лет во внешней политике Армении происходят изменения. Прежний официальный альянс с Россией, продиктованный обстоятельствами, постепенно уравновешивается более тесными связями с Европейским союзом и США.

 

После более чем трех десятилетий конфликта вокруг Карабаха, Армения и Азербайджан при поддержке США заявили о мире. В ближайшем будущем ожидается подписание мирного договора, открытие границ, возобновление торговли и реализация проекта TRIPP на территории Армении. Будущее этих программ и политики, проводимой армянскими властями, определят результаты парламентских выборов, намеченных на июнь текущего года. Премьер-министр Никол Пашинян затронет вышеупомянутые вызовы и возможности, стоящие перед Арменией, и ответит на вопросы аудитории».




