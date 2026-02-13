Пашинян выступит с лекцией в Польше

Ереван /Медиамакс/. Польский институт международных отношений (PISM) сообщает, что 25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит в институте с лекцией на тему «Армения и новая архитектура мира на Южном Кавказе».

В сообщении PISM говорится:

«Уже более двух лет во внешней политике Армении происходят изменения. Прежний официальный альянс с Россией, продиктованный обстоятельствами, постепенно уравновешивается более тесными связями с Европейским союзом и США.

После более чем трех десятилетий конфликта вокруг Карабаха, Армения и Азербайджан при поддержке США заявили о мире. В ближайшем будущем ожидается подписание мирного договора, открытие границ, возобновление торговли и реализация проекта TRIPP на территории Армении. Будущее этих программ и политики, проводимой армянскими властями, определят результаты парламентских выборов, намеченных на июнь текущего года. Премьер-министр Никол Пашинян затронет вышеупомянутые вызовы и возможности, стоящие перед Арменией, и ответит на вопросы аудитории».