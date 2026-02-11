Рубен Варданян: «Не боюсь никакого наказания»

Ереван /Медиамакс/. В телефонном разговоре с семьёй бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян передал содержание своего последнего слова на заседании 10 февраля.

Публикуем полную версию его последнего слова, переданную через семью в телефонном разговоре:

«Я 10-го числа выступил с последним словом, запретив адвокату выступать с доводами защиты, потому что считаю, что это не суд, а судилище, не было никаких возможностей для нормального судебного процесса. Поэтому, несмотря на всё сопротивление судей, адвокат не выступил ни с какими аргументами, ни с какими доводами.

А я выступил очень коротко. Не буду повторяться - ключевые мысли уже говорил в декабре. Но я прочёл одно важное стихотворение, которое я хотел бы прочитать и вам, а я прочёл два стихотворения. Я хочу прочесть одно стихотворение, которое относится больше даже к Армении, чем к тому месту, где я нахожусь.

Это стихотворение написано в начале XVI века азербайджанским поэтом Физули в переводе Луговского.

Падишах золотой земли подкупает людей серебром,

Он готовит полки для захвата другой страны,

Сотней козней и хитростей он побеждает её,

Но и в этой стране нету радостей и тишины.

И в тот гибельный час, когда рок совершил поворот,

Гибнет сам падишах, и страна, и миллионы людей.

Посмотри: это я властелин, дервиш, сильный войсками слов.

Громоносное слово — источник победы моей.

Видишь, каждое слово моё — великан, что из истины силу берёт,

Если слово захочет, будут море и суша покорны ему.

И куда б я его ни послал, слову чужды почёт и казна;

Слово, взявши страну, никого не заточит в тюрьму.

Все стихии вселенной слово моё не сотрут,

Не раздавит его колесо вероломной судьбы.

Пусть властители мира мне не даруют благ;

У меня в голове есть корона скромной моей резьбы.

Я свободен во всём! Кто б ты ни был, слушатель мой,

Ты не должен за корку хлеба преходящего быть слугой.

И даже за составы с бензином. То, что я сказал, и хочу ещё раз сказать, что мы должны понимать, что нам предстоит долгая дорога мира, это очень непросто. Нам надо будет пройти большое внутреннее возрождение, восстановить самих себя, в первую очередь, потому что мир может быть только, ещё раз хочу сказать, когда будут два равных соседа.

Если один будет унижаться перед вторым, ничего не получится, никакого мира не будет. Я надеюсь, что мы это осознаем и поймём, что всё зависит только от нас самих, насколько мы сможем сами восстановить себя, восстановить своё уважение к самим себе и восстановить себя, сохранив разумность того, что нам надо жить действительно в регионе в мире.

Я сказал на суде, три раза произнёс то, что меня пытались прервать: Арцах был, Арцах есть и Арцах будет именно экзистенциально. То, что он был, есть и будет.

Это вопрос не правовой формы, а то, что это нельзя просто взять и стереть никому. И я в этом глубоко убеждён. Я сказал, что я сделаю всё, чтобы ещё при нашей жизни, при моей, я надеюсь, жизни, три руководителя трёх сторон, которые были участниками конфликта, возложили бы цветы к могилам погибших любой национальности, любой религии и извинились бы перед всеми матерями за погибших детей. Я надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт и это будет сделано именно с уважением, относясь ко всем, друг к другу.

И я счастлив, я сказал, что я представляю армянский народ здесь, на этом суде, не боюсь никакого наказания или решения и готов принять его совершенно спокойно, потому что это не суд, а судилище. И, к сожалению, они не воспользовались случаем, не воспользовались возможностью сделать нормальный судебный процесс, который позволил бы действительно заложить основу для долгосрочного мира, а устроили непонятное непрофессиональное шоу, которое, к сожалению, никакой пользы никому не принесло, в первую очередь, азербайджанскому государству. Я уверен».